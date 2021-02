Špela Imširović: Želi si, da bi od risanja lahko živela

14.2.2021 | 13:30

Črnomelj - V sklopu Doltarjevega leta sta bila lani v organizaciji Mestne muzejske zbirke RIC Črnomelj razpisana tudi literarni in likovni natečaj na temi Črnomelj pred stoletjem, danes in jutri ter Josip Doltar in sledi, ki jih je zapustil v Črnomlju. Na likovnem natečaju so sodelovale tudi učenke predmeta likovno snovanje 1 iz OŠ Loka Črnomelj. Risale so mesto Črnomelj v preteklosti po starih razglednicah in kako ga same vidijo v prihodnosti.

Zmagovalka celotnega likovnega natečaja je sicer postala dijakinja Srednje šole Črnomelj Ada Lozar, ki je naslikala oljni portret Josipa Doltarja. 12-letna Špela Imširović pa je za risbo z ogljem in kredo prejela 2. nagrado na natečaju med enaindvajsetimi sodelujočimi učenci in dijaki belokranjskih šol. Narisala je črnomaljsko tromostovje z Dolgim mostom, za katerega je bil zaslužen prav Josip Doltar.

»Risala sem po izbrani fotografiji, ker mi je bil ta motiv treh mostov nekako najbolj všeč. Na izbiro sem imela tudi portret ali samo staro mesto jedro Črnomlja, vendar mi je bila postavitev mostov najbolj všeč zaradi razgibanosti,« pojasnjuje Špela.

USTVARJALNA OD MALIH NOG

Likovna umetnost ji že od nekdaj pomeni veliko, saj se ob tem sprosti in uživa. »Moja mami pravi, da sem risala s prstnimi barvami, ko še skoraj hodila nisem. Posedla me je za malo mizico, mi dala prstne barve in velike pole papirja, ter me zavila v vrečko za smetje, da se nisem umazala. Tako sem bila že takrat najbolj srečen otrok. Odkar se spomnim, pravzaprav rišem in ustvarjam,« se svojih začetkov spominja Špela in dodaja, da je sprva veliko ustvarjala tudi s tempera barvami in flomastri. »Tudi šivala sem svoje igračke ter naredila barbikam in svojim plišastim igračam razne oblekice. Večkrat sem mamici tudi na skrivaj vzela polnilo od vzglavnika in ga uporabila za svoje igračke, ki sem jih izdelovala. Mamica je bila kar huda takrat ,« v smehu pove Špela.

PRVE NE POZABIŠ NIKOLI

Predvsem rada riše živali in včasih tudi osebe. »Ustvarjam in rišem praktično vsak dan in povsod, tudi kadar gremo k babici in dediju na obisk - rišem tudi tam. Z mano sta vedno zvezek in barvice. Ja, likovna umetnost je zagotovo moj najljubši šolski predmet. Tudi moj izbirni predmet je likovno snovanje,« pravi mlada ustvarjalka. Novembra je imela v sklopu projekta Talenti v Knjižnici Črnomelj tudi prvo samostojno razstavo v Knjižnici Črnomelj. Na njej je, po besedah mentorice Špele Vraničar, mnoge presenetila s svojo likovno senzibilnostjo. »Na žalost se je celotna razstava odvila virtualno zaradi koronavirusa. Veliko mi je pomenilo, da so lahko tudi drugi videli moje slike in kaj ustvarjam. Za to sem dobila tudi priznanje in nagrado, na katero sem ponosna.«

Sabina Gosenca

foto: osebni arhiv