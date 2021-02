Informativni dnevi pri nas

14.2.2021 | 17:00

Virtulna predstavitev Srednje šole Črnomelj, programa gimnazija. (Foto: spletna stran šole)

E-informativni dan v Srednji gradbeni, lesarski in vzgojiteljski šoli v Šolskem centru Novo mesto (Foto: spletna stran šole)

Na informativnem dnevu Šolskega centra Krško je obiskovalce nagovoril med drugimi direktor podjetja Kovis Alen Šinko. (Foto: spletna stran šole)

Krško, Novo mesto, Črnomelj, Brežice - Petek in soboto so tudi na našem območju številni mladi namenili zbiranju informacij o poklicih in o šolanju. Šole so se devetošolcem, ki se vpisujejo v srednje šole, in dijakom - bodočim študentom, v okviru informativnih dnevov predstavile virtualno s pogovori v živo in z vnaprej pripravljenimi gradivi. Šole in poklice so tako predstavili učitelji in vabljeni gosti.

Pri izobraževanju so pomembne predvsem zaposlitvene možnosti, je v šolskem centru Krško-Sevnica rekel v nagovoru Jože Pavlovič, direktor šolskega in centra in ravnatelj Srednje šole Krško. Na informativnih dnevih Šolskega centa Krško-Sevnica so med številnimi vabljenimi gosti iz Posavja, Zasavja in Dolenjske sodelovali med drugimi direktor jedrske elektrarne Krško Stane Rožman, direktor družbe GEN energija Martin Novšak, direktor Posavske gospodarske zbornice Darko Gorišek, direktor podjetja Kovis Alen Šinko in tehnični direktor trboveljskega podjetja Dewesoft Jure Knez.

V šolskem centru Novo mesto v Srednji gradbeni, lesarski in vzgojiteljski šoli je ravnateljica Damjana Gruden med drugim dejala, da na e-informativnem dnevu manjka to, da bi si bodoči dijaki lahko v živo ogledali delavnice.

Če se devetošolci iz Bele krajine odločajo za nadaljnje izobraževanje blizu doma, jim bodo pri odločanju lahko pomagale informacije Srednje šole Črnomelj. Ta je v okviru informativnih dnevov predstavila virtualno in v klepetalnici programe gimnazija, strojni tehnik in oblikovalec kovin – orodjar.

Fakulteta za turizem Brežice, ki deluje v okviru mariborske univerze, je predstavila dodiplomska programa turizma – Sodobne turistične prakse in Turizem: sodelovanje in razvoj. Predstavila je tudi študijsko in ob študijsko življenje na fakulteti. Dijaki so se lahko v spletnih klepetalnicah pogovarjali z zaposlenimi in s študenti fakultete.

M. L.