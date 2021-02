FOTO: Dimniški požari se kar vrstijo; šibek potresni sunek v bližini Novega mesta

14.2.2021 | 18:35

Tri fotografije včerajšnjega dimniškega požara na Cesti bratov Milavcev v Brežicah, o katerem smo sicer že poročali (foto: PGD Brežice - mesto)

Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 17.18 uri zabeležili šibek potresni sunek magnitude 1,0. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 57 kilometrov jugovzhodno od Ljubljane, v bližini Novega mesta.

Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla tretje stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so čutili posamezni prebivalci Novega mesta z okolico, so še sporočili iz Urada za seizmologijo in geologijo pri Agenciji RS za okolje.

Dimniški požari

Danes ob 16.14 je na Cesti 1. maja na Senovem, občina Krško, gorelo v dimniku v kletnih prostorih večstanovanjskega objekta. Gasilci PGE Krško so požar pogasili, prezračili prostore in s termovizijsko kamero pregledali okolico dimnika.

Včeraj ob 11.17 je v Zamostcu, občina Sodražica, prišlo do dimniškega požara v stanovanjski hiši. Posredovali so gasilci PGD Sodražica in Zamostec, ki so zavarovali kraj, počakali, da mine nevarnost, opravili pregled s termo kamero in očistili dimnik. Gmotna škoda ni nastala.

Včeraj ob 10.35 so tudi v Klinji vasi, občina Kočevje, gorele saje v dimniku objekta. Gasilci iz PGD Klinja vas in Kočevje so pogasili požar ter dimnik očistili in pregledali s termovizijsko kamero. Odsvetovali so nadaljnje kurjenje do prihoda dimnikarja.

Gorel kup odpadkov

V naselju Leskovec, občina Ivančna Gorica, je včeraj dopoldne v bližini gozda gorel večji kup odpadkov. Posredovali so gasilci PGD Vrh pri Višnji Gori in PGD Višnja Gora, ki so požar pogasili in preventivno pregledali okolico. Na kraju dogodka so posredovali tudi policisti.

M. K.