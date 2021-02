Nastaja največja zadruga v državi KZ Trebnje-Krka

15.2.2021 | 13:35

Decembrski podpis pripojitvene pogodbe. (foto: Lapego)

Trebnje/Novo mesto - Agencija za varstvo konkurence koncentraciji Kmetijske zadruge (KZ) Trebnje in KZ Krka ne nasprotuje. Tako bo po dogovoru, ki sta ga sredi lanskega decembra sklenila direktorja zadrug Anton Prus in Stanko Tomšič, nastala največja zadruga v Sloveniji, ki se bo imenovala KZ Trebnje-Krka.

Koncentracija KZ Trebnje in KZ Krka je skladna s pravili konkurence, izhaja iz objave na spletni strani varuha konkurence.

Direktorja Prus in Tomšič sta, kot smo poročali, 10. decembra lani podpisala pogodbo o pripojitvi KZ Krka h KZ Trebnje. Skupna zadruga bo začela nemoteno poslovati brez zapadlih obveznosti. Prvi sinergijski učinki povezovanja so se pokazali že med postopki združevanja, saj sta se med drugim izboljšali založenost predvsem tehničnih trgovin in prodaja, sta takrat izpostavila.

KZ Trebnje-Krka bo združevala približno 1000 članov oz. ustanoviteljev in s tem prav toliko kmetijskih gospodarstev. V začetku bo imela skoraj 250 zaposlenih in 65 milijonov evrov letnih prihodkov, delovala pa bo na območju 15 občin jugovzhodne Slovenije. Njeni poslovni partnerji prihajajo iz vse države.

KZ Trebnje ima 738 članov, včlanjeni so kmetje iz Žužemberka, Trebnjega, Šentruperta, Mirne in občine Mokronog-Trebelno, ter dela litijske občine, predvsem območja okoli Gabrovke in Dol. Ustvari 40 milijonov evrov prihodka iz kmetijstva, živilstva ter tehnike. Zadruga ima 166 zaposlenih v skupno 40 enotah ter ima 12 trgovin z živili, 11 tehničnih trgovin, pet mesnic, sedem gostinskih lokalov, domačo kuhinjo PC Trebnje, dve trgovini s tekstilom, dve črpalki za dizel gorivo in žago, izhaja s spletne strani zadruge.

KZ Krka združuje skoraj 270 članov. Je eden od največjih slovenskih ponudnikov integrirane zelenjave z zaščitnim znakom integrirani. Vso zelenjavo in sadje odkupi izključno od lokalnih pridelovalcev zelenjave in sadja iz širše Dolenjske in Bele krajine. Letno na slovenskem trgu organizirano proda okrog 2000 ton zelenjave, piše na spletni strani zadruge.

M. K.; STA