V dimniku gorele saje

15.2.2021 | 07:00

Simbolna slika (foto: arhiv DL)

Sinoči ob 20.08 uri so v naselju Stari trg v občini Ivančna Gorica gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci iz PGD Višnja Gora so goreče saje pogasili in dimnik ohladili ter s termovizijsko kamero objekt preventivno pregledali. Gmotna škoda ni nastala. Stanovalcem so svetovali obisk dimnikarja.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 9:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NAD MLINI;

- od 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZAJČJI VRH.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZLOGANJE1;

- od 9:30 do 11:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALA STRMICA;

- od 11:00 do 12:00 pa odjemalcem, oskrbovanmi iz TP Sejmišče ŠENTJERNEJ.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 12:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP USER na izvodu romi.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 13:00 do 15:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRASINC.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 13:00 do 15:00 prekinjena dobava odjemalcem, oskrbovanim iz TP Studenec na izvodu VRSTNE HIŠE KOVAČIČ.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo med 8.30 in 9.30 uro prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško okolica na območju TP SREMIČ nizkonapetostni izvod TRI LUČKE; na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli pa na območju TP Stara vas 2 Bizeljsko med 9. in 11. uro.

M. K.