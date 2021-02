Mišmaš Zrimškovi tretji slovenski dosežek na 800 m; Lukanova z novo normo za EP

15.2.2021 | 07:30

Maruša Mišmaš Zrimšek (Foto: Peter Kastelic / AZS)

Šentjernejčanka Klara Lukan (Kladivar) je bila včeraj v Češči vasi najhitrejša na 3000 metrov. (Foto: Peter Kastelic / AZS)

Novo mesto - Maruša Mišmaš Zrimšek (Mass) je drugi dan dvoranskega državnega prvenstva v atletiki, ki je potekalo v Novem mestu, na 800 m tekla 2:01,65 in je zdaj tretja vseh časov pri nas na tej razdalji. Obenem je s tem dosežkom osma to sezono na svetu in četrta v Evropi.

Pred Mišmaš Zrimškovo sta na večni slovenski lestvici le Jolanda Čeplak, ki je še zdaj veljavni dvoranski svetovni rekord (1:55,82) tekla za zlato na EP 2002 na Dunaju, in četrta z olimpijskih iger v Sydneyju 2000 Brigita Langerholc (2:00,44).

Grosupeljčanka je tako po 1500 in 3000 m izpolnila še tretjo normo za marčevsko dvoransko EP v Torunu na Poljskem ter prepričljivo ugnala slovensko rekorderko na 400 m Anito Horvat (Velenje, 2:05,31). Med atleti je nov naslov na 800 m pričakovano osvojil rekorder Žan Rudolf (Mass, 1:48,62), na 3000 m pa Klara Lukan (Kladivar), ki je z 9:08,74 potrdila normo za EP in vse prehitela najmanj za krog in pol.

Prav v zadnji disciplini prvenstva je štafeta Massa na 4 X 400 m krepko izboljšala klubski slovenski rekord in se s 3:15,22 približala absolutnemu. Lia Apostolovski (Mass) je v skoku v višino prišla do 1,87 m, dvoboj dveh tekmovalcev z normo za EP na 400 m pa je na pol krajši razdalji dobil Lovro Mesec Košir (Mass) z 21,38 sekunde pred Juretom Grkmanom (Kamnik, 21,64).

Na 60 m ovire je nadejano naslov osvojila Joni Tomičić Prezelj (Olimpija, 8,40), ki se je normi za dvoransko EP (8,25) še bolj približala v kvalifikacijah z 8,38. Na 200 m je bila Maja Ćirić (Mass, 24,58) v cilju pred sobotno prvakinjo na 400 m Majo Pogorevc (Slovenj Gradec, 24,75). Robert Renner (Mass) je v skoku s palico naslov osvojil s 5,30 m, Blaž Zupančič (Mas) pa v suvanju krogle (18,86 m).

V najbolj zanimivi disciplini DP je na štiri dvoranske kroge Mišmaš Zrimšek za skoraj dve sekundi izboljšala svoj osebni rekord izpred dveh let.

"Na tekmo sem šla brez velikih pričakovanj, bolj zato, da pomagam Horvatovi in sem se dvoboja z njo zelo veselila. Nisem pričakovala, da bom tako hitra, presenečena sem bila, ko sem na cilju videla izid. Sedaj sem malo v dilemi, ker sem se bolj pripravljala za tek 3000 m, sem pa očitno zelo hitra in bom verjetno na EP nastopila na 1500 m. Za 800 m pa še nisem pripravljena, saj to razdaljo tečem po enkrat na dvoransko sezono, lani je nisem niti enkrat, in v prerivanju še ne znam tekmovati," je bila zadovoljna Mišmaš Zrimšek, najboljša slovenska atletinja lanskega leta.

V cilj je prišla tako sveža, kot da bo po ogrevanju tekmo šele začela. Iz fotografskih vrst je padla pripomba, da bi se lahko šla takoj po nastopu fotografirati za osebno izkaznico. Manj zadovoljstva je bilo pri Horvatovi, ki je prvi del opravila na čelu.

"Prejšnji teden mi je bilo na moji prvi tekmi na 800 m lažje, ker sem imela pomoč v prvih 400 m. Škoda, da nisem izkoristila Maruše, ki bi me lahko potegnila naprej do precej boljšega izida. A je zadnja dva kroga opravila res izjemno hitro, nisem ji mogla slediti. Na 800 m bolečina traja dlje kot na 400 m, temu se bom morala še privaditi," pa je pojasnila Horvatova, ki bo na EP verjetno nastopila na 800 m.

Na tej razdalji imajo normo za EP tri slovenske atletinje, tudi Jerneja Smonkar, druga v soboto na 400 m, ter med atleti 27-letni Rudolf, ki je s svojo boljšo polovico Aino iz Finske pred štirimi meseci dobil sina Oscarja, da se pač povsod izgovori Oskar.

"Nisem še treniral letos v dvorani, a sem dosegel dober izid za prvo tekmo in za zbiranje točk za nastop na olimpijskih igrah Tokiu. A naprej bo na vrsti EP, kjer bo prvi cilj priti v drugi krog tekmovanja," je napovedal Rudolf.

Izidi:

- 200 m:

1. Lovro Mesec Košir (Mass) 21,38

2. Jure Grkman (Kam) 21,64

3. Matevž Šuštaršič (Krk) 21,80

- 800 m:

1. Žan Rudolf (Mass) 1:48,62

2. Jan Vukovič (Kal) 1:51,64

3. Lucijan Zalokar (Kla) 1:52,58

- 3000 m:

1. Vid Botolin (Kla) 8:19,82

2. Matija Rizmal (Kla) 8:24,09

3. Jan Brešan (Kla) 8:32,48

- 60 m ovire:

1. Matic Ian Guček (Kla) 8,46

2. Tilen Novak (Krk) 8,51

3. Marko Pepelnak (Kla) 8,82

- 4 X 400 m:

1. Mass Ljubljana 3:15,22, slo. klubski rekord

(Gregor Grahovec, Žan Rudolf, Lovrenc Valič, Lovro Mesec Košir)

2. Kladivar Celje 3:19,48

3. Krka Novo mesto 3:27,24

- palica:

1. Robert Renner (Mass) 5,30

2. Luka Zupanc (Bre) 4,40

3. Rok Muhič (Krk) 4,20

- troskok:

1. Jan Luxa (Mass) 16,00

2. Žiga Vrščaj (Mass) 15,22

3. Blaž Pelko (Kro) 15,03

- krogla:

1. Blaž Zupančič (Mass) 18,86

2. Gašper Drev (Šta) 12,88

3. Luka Lah (Vel) 12,52

* ženske:

- 200 m:

1. Maja Ćirić (Mass) 24,58

2. Maja Pogorevc (SlG) 24,75

3. Gala Trajkovič (ASB) 25,53

- 800 m:

1. Maruša Mišmaš Zrimšek (Mass) 2:01,65

2. Anita Horvat (Vel) 2:05,31

3. Zala Sekavčnik (SlG) 2:16,03

- 3000 m:

1. Klara Lukan (Kla) 9:08,74

2. Nuša Mali (Oli) 10:07,62

3. Urška Martinec (POM) 10:34,21

- 60 m ovire:

1. Joni Tomičić Prezelj (Oli) 8,40

2. Milica Emini (Mass) 8,52

3. Maja Bedrač (Ptu) 8,69

- 4 X 400 m:

1. Slovenj Gradec 3:58,99

2. Krka 4:07,06

3. Mass 4:11,71

- višina:

1. Lia Apostolovski (Mass) 1,87

2. Lara Omerzu (Krk) 1,80

3. Monika Podlogar (Mass) 1,77

- daljina:

1. Brina Likar (Tri) 6,06

2. Maja Bedrač (Ptu) 5,88

3. Ana Grajžl (Kla) 5,76

STA