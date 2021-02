Še naprej proti rumeni fazi

15.2.2021 | 11:20

Foto: Primož Lavre

Včeraj so v Sloveniji opravili dobrih deset tisoč PCR in hitrih antigenskih testov. Za primerjavo pa je vedno najbolje izbrati enak dan v prejšnjem tednu. V nedeljo, 7. februarja, so odkrili 312 pozitivnih na koronavirus, včeraj pa 244 ali 21,8 odstotka manj kot pred enim tednom. S tem se še naprej znižuje sedemdnevno povprečje novih primerov. Znižalo se je za 1,2 odstotka in zdaj znaša 819, prehod iz oranžne v rumeno fazo pa je postavljen pri 600.

Kakšno je stanje v bolnišnicah? Danes se zaradi covida-19 v njih zdravi 738 bolnikov (dva manj kot včeraj), od tega 135 na oddelkih intenzivne nege (štirje manj kot včeraj). Zaradi ali z boleznijo covid pa je umrlo 11 ljudi.

V SB Novo mesto je danes 43 covid bolnikov - včeraj jih je bilo 42, enega so sprejeli.

V brežiški bolnišnici ostajajo pri številki 16 - enega bolnika so sprejeli in enega odpustili.

Dodano ob 12.10 uri:

V nedeljo so opravili tudi 9.127 hitrih antigenskih testov. Kot je na novinarski konferenci vlade spomnila Maja Bratuša, od sobote vse pozitivne hitre teste preverjajo še s PCR testi.

Glede na epidemiološke podatke je 14-dnevno število potrjenih primerov na 100.000 prebivalcev v nedeljo znašalo 609,7, je povedala Maja Bratuša. Kot je izpostavila, je zaradi številnih izbruhov trenutno največje 14-dnevno število okuženih na 100.000 prebivalcev v obalno-kraški regiji, in sicer 728,2. Nad državnim povprečjem so še primorsko-notranjska in posavska regija ter JV Slovenija. Regije z najnižjo pojavnostjo ostajajo zasavska, savinjska, podravska, goriška in pomurska regija, ki imajo vse 14-dnevno pojavnost okužb pod 600 potrjenih primerov na 100.000.

Kot je navedla Bratuša, je sedemdnevno povprečno število okužb po danes objavljenih podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) 822. Glede na epidemiološke podatke in v skladu z vladnim načrtom sproščanja je Slovenija v oranžni fazi. Posledično so se danes odprle vse trgovine, vnovič je dovoljeno gibanje po državi, v šole so se vrnili vsi osnovnošolci ter dijaki zaključnih letnikov srednjih šol, seveda le v zahodnem delu države, saj ima vzhodna polovica ta teden šolske počitnice, je spomnila Bratuša.

Ob tem je ponovila, kakšna so merila za prehod v rumeno fazo, to je, da je povprečno število okužb v sedmih dneh nižje od 600 in da je hospitaliziranih manj kot 500 bolnikov.

M. K.