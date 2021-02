S tremi promili alkohola trčil v drevo

15.2.2021 | 12:30

Ne, ne, to niso posledice sobotnega trka v drevo na ''Slavki''. Slika je ilustrativna, arhivska, izpred nekaj let, ko so tamkajšnja drevesa na parkiriščih temeljito obrezovali. Še vedno pa jih je torej dovolj, da komu nudijo ''zaslombo'' ... (foto: arhiv; L. M.)

Poročali smo že, da so bili v soboto dopoldne, okoli 9.30 ure, policisti obveščeni o nevarni vožnji voznika osebnega avtomobila Renault megane, ki je v Novem mestu vijugal po vozišču, večkrat zapeljal na pločnik in na Ulici Slavka Gruma končno trčil v drevo. Lažje poškodovanega voznika so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti so še ugotovili, da je 58-letni voznik nesrečo povzročil zaradi prevelike hitrosti, v litru izdihanega zraka pa je imel 1,46 miligrama alkohola (3 g/kg). Zaradi kršitev cestno prometnih predpisov so mu izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Zadrogiran za volan

Policisti PP Novo mesto so v petek v večernih urah na območju Šmarjeških Toplic ustavili voznika osebnega avtomobila in mu zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog odredili hitri test, ki je bil pozitiven na prepovedano konopljo. 19-letnemu kršitelju so odredili strokovni pregled, ki ga je odklonil. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in ga pridržali. O kršitvi bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Prijeli tatu registrskih tablic

Brežiški policisti so bili sinoči obveščeni, da naj bi z vozila, parkiranega na dvorišču počitniške hiše, neznanci ukradli registrske tablice. O tatvini je novomeški OKC takoj seznanili policiste na širšem območju in policisti PP Črnomelj so pri Gabru ustavili osebni avtomobil Renault megane z nameščenimi ukradenimi tablicami, ki so jih zasegli in vrnili lastniku. 24-letnemu vozniku, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, so avtomobil zasegli, na sodišče naslovili obdolžilni predlog in na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Vlomi in tatvine

Na parkirnem prostoru na Livadi (PP Novo mesto) je v petek zvečer nekdo vlomil v plastični zabojnik in ukradel osem rabljenih akumulatorjev. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 400 evrov premoženjske škode.

V Hrastju na območju PP Šentjernej je v soboto med 18. in 21. uro neznanec izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi balkonska vrata vlomil v stanovanjsko hišo. Pregledal je prostore in odnesel denar ter zlat nakit. Lastnike je oškodoval za okoli 4.000 evrov.

Oškodovanec je policiste obvestil, da je v zadnjih dveh mesecih na Selih pri Raki nekdo vlomil v počitniško hišo in ukradel motorno žago, kosilnico na nitko in agregat. Ocenjuje, da je oškodovan za 500 evrov.

Spet tujci med tovorom

Policisti PMP Obrežje so med pregledom tovornega vozila turških registrskih oznak na vstopu v Slovenijo odkrili štiri državljane Afganistana, ki so se skriti med tovorom poskušali izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Tujce so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

Migranti tudi že čez mejo

Policisti PP Brežice so izsledili in prijeli šest državljanov Afganistana in dva državljana Irana, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policisti PP Novo mesto pa so pri Mirni Peči prijeli dva državljana Afganistana.

M. K.