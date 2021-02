Položili temeljni kamen novih stanovanjskih blokov

15.2.2021 | 14:30

Župan Dušan Skerbiš in direktor podjetja Japi inženiring Janez Prosenik sta simbolično položila temeljni kamen za začetek gradnje dveh stanovanjskih blokov na Mirni.

Mirna - Župan Dušan Skerbiš in direktor podjetja Japi inženiring Janez Prosenik sta danes dopoldan simbolično položila temeljni kamen za začetek gradnje dveh stanovanjskih blokov pod bloki na Sokolski ulici. To bo na Mirni sploh prva gradnja večstanovanjskih objektov po letu 1986.

Investitor je že lani spomladi načrtoval, da bodo zapičili prvo lopato, a se je nekoliko zavleklo pri pridobivanju gradbenega dovoljenja, ki pa so ga pred tedni vendarle dobili. V energetsko varčnih blokih, ki ju bo zgradilo podjetje GPI Tehnika, bo skupaj na voljo 22 modernih stanovanj, ki bodo velika od 60 do 161 kvadratnih metrov. Vsako bo imelo tudi zunanji prostor (atrij, loža, terasa, balkon), za kvadratni meter pa bo potrebno odšteti 1750 evrov. Za nakup stanovanj je po besedah Prosenika že zdaj veliko povpraševanja.

Stanovanja so zasnovana z racionalno in kakovostno izrabo prostorov ter veliko naravne svetlobe, moderna zasnovana fasada z razgibanim videzom pa bo soseski, ki so jo poimenovali Mirna soseska, in stanovanjem dajala pridih luksuza. Mirna soseska bo imela za svoje prebivalce 89 parkirnih mest, od tega 71 garažnih v dveh etažah.

Čez 15 mesecev že selitev

»Za gradnjo na Mirni smo se odločili, ker smo prepoznali poslovno priložnost. Občina Mirna se v zadnjih letih zelo hitro razvija, a že več desetletij tukaj nihče ni zgradil novih večstanovanjskih objektov. Ocenili smo, da je zaenkrat 44 stanovanj dovolj, če pa bo povpraševanje večje, lahko kasneje zgradimo nove bloke,« je povedal Janez Prosenik, ki predvideva, da se bodo čez 15 mesecev v nova stanovanja že lahko vselili prvi stanovalci blokov.

Župana Dušana Skerbiša veseli, da se je podjetje Japi inženiring odločilo za gradnjo novih blokov na Mirni. »Veseli nas, da bodo v kraj prišli novi prebivalci, ki bodo lahko aktivno soustvarjali življenje na Mirni. Pred občino pa so zato nove naloge – izgradnja vrtca, po potrebi širitev osnove šole, povečanje knjižnice ... in zagotovitev vsega ostalega, kar je nujno za kakovostno življenje v lokalni skupnosti. Razvoj na vseh področij mora iti z roko v roki, zato moramo gradnjo stanovanj tesno povezati in usklajevati z urejanjem ustrezne podporne infrastrukture,« meni Skerbiš.

Besedilo in fotografije: R. N.

