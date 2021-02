Vroč začetek tedna - gorelo v peči, dimniku in tovarni

15.2.2021 | 18:20

Začetek novega delovnega tedna je bil ''vroč''. Danes zjutraj ob 6.17 uri je v Kanižarici pri Črnomlju v kurilnici stanovanjske hiše prišlo do pregretja peči centralne kurjave. Gasilci PGD Črnomelj so pregledali in očistili peč ter odsvetovali kurjenje do prihoda serviserja.

Hujšega le ni bilo

Ob 8.43 je na Trubarjevi cesti v Šentjerneju gorelo v industrijskem objektu. Do prihoda gasilcev so zaposleni pogasili požar na elektromotorju, ki je montiran pri filtru prašnih delcev. Gasilci PGD Šentjernej so pregledali silos in območje s termo kamero. Aktivirana so bila vsa društva GZ Šentjernej, vendar so njihovo pomoč kasneje preklicali.

Gorele saje v dimniku

Ob 9.58 so v naselju Klečet, občina Žužemberk, gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Žužemberk in Šmihel pri Žužemberku so nadzorovali izgorevanje saj in očistili dimnik.

Gasilci odpirali vrata. Ampak zakaj?

Ob 17.10 so na Trgu svobode v Sevnici gasilci PGD Sevnica s tehničnim posegom odprli vrata osebnega vozila. Zakaj je bilo to potrebno, ali je morda lastnik izgubil ključe ali kaj podobnega, o tem pa dežurne službe ne poročajo ...

M. K.