Tri strategije vlaganja v kripto trg in katera je najbolj dobičkonosna?

16.2.2021 | 13:30

V letu 2020 je kripto trg dobesedno poteptal vse druge trge in letos se ta trend nadaljuje še z večjo močjo.



Bitcoin je lani zrasel za 304%, letos pa dodatno za 63%.



Najbolj pomemben poslovni kripto projekt, Ethereum je lani zrastel za 460%. Letos pa ima v dobrem mesecu že 137% rast.



Mednarodni bestselling avtor knjige The Million Dollar Decision, Robert Rolih pravi »Kripto trg je v zadnjem letu najbolj zanimiv trg za vlagatelje. Gre za tehnologijo, ki s fantastično hitrostjo inovira tradicionalne finančne in poslovne storitve. Zato v ta trg vstopa vse več finančnih institucij, kot so Paypal, Visa in Mastercard ter podjetij, kot npr. Tesla.«



Kljub temu, da je kripto trg v zadnjem letu rasel zelo eksplozivno, je čisto mogoče, da smo zdaj na samem začetku novega bikovskega trenda.



Zakaj je najbogatejši zemljan ravnokar vložil 1,5 milijarde v Bitcoin



Prejšnji bikovski trend leta 2017 so poganjali predvsem špekulanti in mali investitorji. Danes pa trg raste predvsem zaradi velikih institucij in podjetij, ki v Bitcoin vlagajo zaradi zaščite pred inflacijo. V poslovne kripto projekte pa se steka ogromno denarja, ker je to infrastruktura za vse decentralizirane finančne storitve prihodnosti.



Najbolj odmevna novica leta 2021 je definitivno 1,5 milijardni vložek Tesle v Bitcoin. Elon Musk, najpomembnejši inovator našega sveta, najbogatejši zemljan in ustanovitelj Tesle je tako pokazal korporativnemu svetu da je Bitcoin najboljši možen hranilec vrednosti v času neomejenega tiskanja denarja.



In tu se pojavijo vprašanja za milijon EUR: do kdaj se bo ta rast nadaljevala in kako lahko vlagatelji najbolje izkoristimo to investicijsko priložnost.



Da bi dobili jasne odgovore na ta vprašanja, Robert za vas 17. februarja ob 20:30 pripravlja 90 minutni brezplačni webinar, kjer boste izvedeli:



- 4 gonilne sile, ki poganjajo ta trg v nove in nove višave

- Kateri tipi poslovnih kripto projektov imajo največji potencial za rast v 2021 in - lahko prinesejo bistveno višje donose od Bitcoina?

- Kako dolgo bo verjetno trajal ta bikovski trend in kdaj je najboljši trenutek za vstop?

- Tri strategije vlaganja v ta trg in katera je najbolj dobičkonosna?

- Ali obstajajo projekti, ki lahko že v letu 2021 prinesejo 500 do 1000% donose?



Webinar je za vas brezplačen in vam ga vam toplo priporočam, saj govorimo o naložbeni priložnosti desetletja ali celo življenja. Robert pa je eden od največjih strokovnjakov za investiranje na svetu, saj njegove dražje izobraževalne programe kupujejo investitorji iz več kot 40 držav, predvsem iz zahtevnih zahodnih trgov.

Webinar je za vas brezplačen

*Robert Rolih ni finančni svetovalec, borzni posrednik ali registrirani investicijski svetovalec. Ne priporoča določenih delnic, kriptovalut, skladov ali kakšnih drugih finančnih instrumentov. Če so omenjene kakšne delnice, skladi ali drugi tipi finančnih instrumentov, so omenjeni zgolj iz ilustrativnih ali izobraževalnih namenov. Preden sprejmete kakršnokoli odločitve glede investiranja, se o tem posvetujte s svetovalcem, ki ima ustrezno licenco.

POZOR: Kripto trg je edina naložbena priložnost, kjer lahko s hitro akcijo prehitite 99% vlagateljev in velikih investicijskih skladov. Kljub temu da je Bitcoin lani zrastel za 304%, je po mnenju Roberta še vedno bistveno podcenjen (predstavlja namreč le 7% tržne vrednosti trga zlata).

Naročnik oglasa je Zema d.o.o.

