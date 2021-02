Gorelo ob cesti in nad jezerom

16.2.2021 | 07:00

Sinoči ob 21.02 je ob cesti Šmarješke Toplice-Herinja vas, občina Šmarješke Toplice, gorelo grmičevje in podrast na površini okoli 20 kvadratnih metrov. Gasilci PGD Šmarjeta so požar pogasili.

Ob 17.35 je v naselju Šalka vas, občina Kočevje, nad jezerom gorela suha trava. Požar na površini okoli 200 kvadratnih metrov so pogasili gasilci PGD Šalka vas.

Voda spet pitna

Komunala Novo mesto obvešča vse uporabnike pitne vode v naseljih Lopata, Lazina, Sela pri Hinjah, Vrh pri Hinjah, Visejec, Plešivica, Gradenc, Malo in Veliko Lipje ter Lašče v občini Žužemberk, da ukrep prekuhavanja vode ni več potreben.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 12:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RODINE PRI ČRNOMLJU, na izvodu GASILSKI DOM;

- od 12:00 do 14:00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRAGE ČR, na izvodu S.O..

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 12:00 do 15:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KOT POSTAJA.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 11:00 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SOTESKA;

- od 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KODELJEV HRIB.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠOLA BRUSNICE;

- od 9:30 do 11:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALA STRMICA.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 13:00 do 15:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ROGOVILA, TP MALENSKA VAS, TP DOL. PODBORŠT, TP GOLOBINJEK, TP SV. URŠULA, TP MALI VRH, TP ŠRANGA, TP JABLAN in TP GORIŠKA VAS.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Gazice Krka med 8. in 10.30 uro, Prušnja vas med 11. in 12.30 uro, Gradec Gorjanci med 13. in 14.30 uro ter Veliko Mraševo vrti med 14. in 14. uro; na področju nadzorništva Sevnica pa na območju TP Dvorc, Zagradec, Ruda, Razbor, Polje Lisca, Tončkov dom Lisca, Podgorica in Ledina vas med 8. in 14. uro.

M. K.