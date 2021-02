Pustna tradicija ostaja - kljub koroni!

16.2.2021 | 12:30

Koronačas so v TD Dobova izkoristili za izdelavo mask (larfe) in visokih pokrival (türnov) za etnografsko pustno masko kosec.

Kostanjevica na Krki, Dobova - Pust letos zaradi epidemije s koronavirusom ni tak, kot smo ga vajeni. Pustovanja so drugačna, v glavnem so se preselila na splet, saj pustnih karnevalov, povork, množičnih zborovanj pustnih kostumov in maškar zaradi epidemije ni.

A pust ostaja! Tudi letos mora odgnati pusto zimo, pa naj še epidemijo!

Kostanjevica: Šelmarije ni bilo

Kostanjeviška šelmarija je vedno tudi del Jernejeve povorke. (Foto: L. M.)

Pustni čas je vedno nekaj posebnega tudi v Kostanjevici na Krki, kjer tradicijo ohranjajo že vse od leta 1854.

A letošnja Šelmarija bo povsem drugačna - vse dogodke so namreč zaradi epidemije in z njo povezanih razmer odpovedali, pove Jure Kovačič, predsednik Etnološkega društva Prforcenhaus. A nekaj so vseeno pripravili.

V okviru Šelmarije so kot vsako leto za pustni čas okrasili sam kraj. V razpoložljivih izložbah so za ogled krajanom in mimoidočim pripravili projekcije slik in dogodkov, v izložbah bodo za ogled postavili tudi svetlobnike. Izdali so še pustni koledar Od pusta Do pusta 2021-2022, ki je hudomušen in nasmeje. Poskrbeli so tudi za izdajo tiskovine Kronika dogodkov Etnološkega društva Prforcenhaus Kostanjevica na Krki.

Dobova: posvetil so se liku "kosec"

V Dobovo vedno vabi "kosec"!

V Turističnem društvu Dobova zaradi korone ravno tako ne bodo izvedli Etno festival 23. mednarodni pustni karneval Fašjenk Dobova.

Kot pove predsednica društva Branka Stergar, pa so zato več pozornosti namenili tradicionalnem pustnem liku Kosec. V ta namen so organizirali delavnico izdelave mask (larf) in visokih pokrival (türnov). Pridobili bodo še sedem novih oblek in rut za kosce.

»Kljub temu, da karneval ne bo organiziran, želimo pričarati karnevalsko kuliso in v ta namen se bodo po glavni Dobovski ulici (Ulica bratov Gerjovičev) izobesile karnevalske zastave in trakovi,« pripoveduje Stergarjeva.

Posneli bodo promocijski film o koscih in oračih ter v naslednjih mesecih uredili gradivo in izdali novo zgibanko o tradicionalnem pustnem liku - koscu, ki je v letu 2020 vpisan v register nesnovne kulturne dediščine.

Pripravili bodo še spletni film o domačih karnevalskih skupinah, ki so v preteklih letih sodelovale na karnevalih v Dobovi, gostovale na karnevalih po Sloveniji in sosednji Hrvaški in ime Dobove beležile na karnevalski zemljevid.

»Pretekla leta smo vas vabili v Dobovo s sloganom Bodite tudi vi del dobovškega fašjenka, letos pa si lahko le rečemo Več sreče prihodnjič in optimistično - srečamo se na karnevalu 2022,« pove Stergarjeva.

L. Markelj, foto: TD Dobova