Na Župančičevem sprehajališču postavljajo luči

16.2.2021 | 08:30

Foto: arhiv; MO Novo mesto

Novo mesto - Na Župančičevem sprehajališču od razcepa poti pri Pumpnci vse do Cegelnice, v dolžini trase 1100 metrov, so z današnjim dnem začeli urejati javno razsvetljavo. Dela potekajo vsak delovnik med 7. in 17. uro, tako bo do 1. aprila. V tem času velja popolna zapora sprehajališča.

Gre za 2. etapo urejanja razsvetljave na Župančičevem sprehajališču, sporočajo iz občine in dodajajo, da se bodo v primeru ugodnih razmer dela lahko končala tudi pred 1. aprilom.

M. K.