S cliom in voznikom vse narobe; s sekiro nad hišo, razbijal tudi v priporu

16.2.2021 | 09:10

Metliški policisti so včeraj nekaj po 13. uri pri kontroli prometa v Dragomlji vasi ustavili 21-letnega voznika osebnega avtomobila. Med postopkom so ugotovili, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je neregistriran in nezavarovan Renault clio, na katerem so bile nameščene registrske tablice, ki pripadajo drugemu vozilu. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

V Gradcu nič drugače

Okoli 14. ure so v Gradcu zasegli Mercedes vito 28-letnemu vozniku, ki prav tako nima veljavnega vozniškega dovoljenja in je vozil neregistrirano in nezavarovano vozilo, na katerem so bile nameščene registrske tablice, ki pripadajo drugemu vozilu.

Razbijal doma in na policiji

Policiste PP Črnomelj so nekaj po 13. uri poklicali na pomoč z Ulice Heroja Stariha, kjer naj bi nasilnež na dvorišču stanovanjske hiše grozil in s sekiro poškodoval vrata stanovanjske hiše, nadstrešek in žleb. Nasilnežu so policisti odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. 37-letni osumljenec, ki so ga v preteklosti že obravnavali za kazniva dejanja z elementi nasilja, je razgrajal tudi v prostorih za pridržanje in poškodoval vrata. S kazensko ovadbo zaradi nasilništva in poškodovanja tuje stvari ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Vlomil v hišo

Na Savski cesti v Sevnici je v noči na ponedeljek neznanec skozi vhodna vrata vlomil v stanovanjsko hišo, pregledal prostore in našel ter ukradel denar, nakit in mobilni telefon. Lastnike je oškodoval za okoli 4500 evrov.

Na Obrežju nič novega - tujci med tovorom

Na mejni prehod Obrežje je na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila bolgarskih registrskih oznak. Policisti so med pregledom v tovornem delu vozila našli štiri državljane Afganistana, ki so se poskušali izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Tujce so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

M. K.