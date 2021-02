Martin Zaviršek zažgal ženo Natašo, ker ga je nameravala zapustiti

16.2.2021 | 10:10

Spredaj obtoženi Martin Zaviršek, v ozadju njegov zagovornik Mitja Pavčič (foto: Svet24)

Ljubljana - Na okrožnem sodišču je bil včeraj predobravnavni narok za Martina Zavirška, ki je avgusta lani svojo soprogo Natašo polil z bencinom in zažgal. Krivde za umor obtoženi ne priznava, obramba pa zaradi »okuženosti« zahteva izločitev sodnice.

V Mali Račni pri Grosupljem je 12. avgusta lani 47-letni Martin Zaviršek svojo tri leta mlajšo ženo Natašo ob prihodu iz službe polil z bencinom in zažgal. Opečeno v hudih bolečinah, katere kriki so se slišali po vsej vasi, je našel njen sin. Reševalci so jo odpeljali v klinični center, kjer je po dveh tednih izgubila bitko za življenje.

Martin je s kraja zločina pobegnil, za njim so ostali le natikači. Začela se je obsežna iskalna akcija, v katero so bili vključeni vaščani, lokalni gasilci in policija s konji, droni in helikopterjem. Vendar ubežnika niso našli. V domačo vas je sam prišel po nekaj dneh, po roki je bil opečen, javil se je mami, naposled pa se je mirno predal policiji.

Motiv za umor? Brezobzirno maščevanje

Motiv za umor? Tožilstvo pravi brezobzirno maščevanje, »ker ga je nameravala zapustiti in je imela drugega intimnega partnerja«. Za umor je predvidena kazen najmanj 15 in največ 30 let zapora, tožilstvo pa za Zavirška ni imelo kaznovalnega predloga. »Krivde ne priznavam,« je na vprašanje sodnice Maje Povhe izjavil 47-letni strojni inženir in prostovoljni gasilec.

Zavarovalnica terja odškodnino

Svojci pokojne so se premoženjsko pravnemu zahtevku odrekli, ga je pa priglasila zavarovalnica, in sicer v višini 3156 evrov z obrestmi, saj je ogenj poškodoval vozilo oškodovanke.

Zagovornik obtoženca, odvetnik Mitja Pavčič, je med drugim sodišču predlagal zaslišanje štirih prič, »ki so poznale osebno razmerje med obtoženim in oškodovanko, saj so bili v družbi, na zabavah, povezanimi z gasilstvom, bili pa so prisotni tudi na družinskih zabavah«. Gre za sestrično obtoženca Zdenko, njenega soproga Jožeta, oba sta gasilca, Nado, prav tako gasilko, ter svaka obtoženca Otona.

Obramba o pismu in za izločitev sodnice

V spis je odvetnik Pavčič vložil tudi pismo iz septembra 2017, ki ga je pokojna napisala obtoženemu in iz katerega izhaja, »da je bila sama zelo predana obtoženemu tako kot on njej, da sta imela odličen in odprt odnos« ...

S pismom želi obramba izpodbijati nekatere izjave prič tožilstva, da je imel obtoženi do oškodovanke posesiven odnos. »Čeprav je pismo staro tri leta, ni irelevantno,« je poudaril Pavčič in nadaljeval, da se tudi tožilstvo sklicuje na izjave prič o dogajanju izpred dvajsetih let, »ko je na primer obtoženi vasoval kot podokničar« ...

Je pa sodnica Maja Povhe iz kazenskega spisa izločila uradni zaznamek policijskega zaslišanja brata obtoženca, ki se je v preiskavi odpovedal pričanju. In ker se je z njim že seznanila, je odvetnik Pavček zahteval njeno izločitev, o čemer bo zdaj odločal predsednik ljubljanskega okrožnega sodišča. Datum glavne obravnave tako še ni določen.

M. R.