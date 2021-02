Epidemiološki podatki ugodni, sproščanje ukrepov jih (še?) ne kvari

16.2.2021 | 11:15

Podatki Sledilnika za covid-19 razkrivajo, da so v Sloveniji včeraj ob 4402 opravljenih PCR testih potrdili 740 novih primerov okužbe s sars-cov-2. Delež pozitivnih testov je bil 16,8-odstoten. Sedemdnevno povprečje novih primerov okužbe se je sicer povečalo za sedem odstotkov, in sicer na 884 (uraden izračun Nacionalnega inštituta za javno zdravje še ni znan), a je to posledica prazničnega ponedeljka prejšnji teden, ko smo slavili Prešernov dan in je bilo skupno odkritih le 337 novookuženih. Včeraj je bilo sicer opravljenih tudi 37.830 hitrih testov, a so ti odslej z vidika statistike nepomembni, saj vse pozitivne hitre teste potrjujejo s PCR testi, tako so v današnji rezultat vključeni tudi morebitni pozitivni hitri testi iz nedelje. Število aktivno okuženih se je po podatkih sledilnika znižalo na 12.111.

Za nekoliko bolj pregledno epidemiološko sliko se je tako treba ozreti na pretekle ponedeljke pred Prešernovim dnevom. Tako je bilo v ponedeljek, 1. februarja, skupaj potrjenih kar 1519 novih primerov okužbe (PCR + HAT) z 20,37-odstotnim deležem pozitivnih PCR testov. Še teden dni pred tem, torej 25. januarja, je bila slika še bolj črna. Takrat je bilo skupaj potrjenih 1679 primerov okužbe (PCR + HAT), delež pozitivnih PCR testov pa je bil kar 24,51-odstoten. Morda je ustrezno navesti tudi dejstvo, da je minilo že 10 dni od prvega manjšega sproščanja ukrepov, kar pa se zaenkrat še ni odrazilo na poslabšanju epidemiološke slike. V soboto, 6. februarja, so lahko namreč vrata odprle vse trgovine s površino do 400 kvadratnih metrov, že 26. januarja pa so se v nekaterih statističnih regijah v šole vrnili učenci prve triade.

Med občinami so po številu novih primerov okužb včeraj izstopale koprska z 39 novimi okužbami, celjska s 26, novomeška z 19 in žalska s 16. V mestnih občinah Ljubljana in Maribor so potrdili 92 in 19 novih koronavirusnih okužb.

Stanje v bolnišnicah vse boljše

Še bolj vzpodbudni so podatki o zasedenosti slovenskih bolnišnic, ki so v resnici že ves čas epidemije ključni kazalnik, a bodo v prihodnih tednih in mesecih postajali še toliko bolj pomembni, v kolikor zaradi precepljenosti ranljivih skupin ob morebitnem novem razmahu virusa ne bodo sledili ustaljenemu trendu. Tako je bilo danes zjutraj v bolnišnicah hospitaliziranih 691 covidnih bolnikov (včeraj 738), od katerih jih je 127 potrebovalo intenzivno terapijo (včeraj 135). Včeraj je na žalost umrlo pet bolnikov, okuženih s sars-cov-2.

V novomeški bolnišnici imajo danes 42 bolnikov s covidom-19, včeraj 43, enega so odpustili.

V brežiški bolnišnici pa imajo tako kot včeraj 16 covid bolnikov.

