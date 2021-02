V Črnomlju začenjajo gradnjo vrtca in šole Loka

16.2.2021 | 17:45

Črnomelj

Center za krepitev zdravja

Čredniška pot

Črna človeška ribica

Grajska cesta

Igrišče v Dobličah

Nerajski lugi

OŠ Dragatuš - 1. faza

Pitnik

Rudniški stolp Kanižarica

Športni park v Jurjevanjski dragi

TRIS Kanižarica

Vrtec Loka - idejna

Črnomelj - Črnomaljska občina nadaljuje z enim največjih investicijskih ciklov doslej, v sklopu katerega bodo med drugim poleti začeli gradnjo novega vrtca in Osnovne šole Loka. Prva naložba je vredna skoraj štiri milijone evrov, gradnja šole pa je ocenjena na deset milijonov evrov. Po besedah župana Andreja Kavška gre za eno največjih naložb v občini.

Kot je na današnji novinarski konferenci povedal Kavšek, bo gradnja vrtca končana prihodnje leto, medtem ko naj bi bila načrtovana nova šola - obstoječe poslopje je leta 2018 močno poškodovalo tudi silovito neurje s točo - predvidoma končana do konca prihodnjega leta. "Zelo smo ponosni na vse naše projekte, ki jih izvajamo in ki so načrtovani, kot tudi na tiste, ki so že dokončani," je dejal župan Črnomlja.

Dijaški dom

Med drugim nameravajo letos statično ojačati stavbo nekdanjega dijaškega doma, v njem urediti vse sanitarije, postaviti dvigalo ter izvesti rekonstrukcijo prvega nadstropja stavbe. Investicija je vredna dobrih 600.000 evrov, financirala jo bo občina, v delu prostorov stare kuhinje pa nameravajo med drugim urediti inkluzivno knjižnico.

Center za krepitev zdravja

Lani so v Črnomlju zaključili tudi gradnjo Centra za krepitev zdravja kot prizidek k zdravstvenemu domu. V etaži so predavalnica, delovni prostori za zaposlene in pripadajoče sanitarije, v kleti pa nova pralnica, likalnica, garderobni prostori in prostori za tehnične službe. Ob tem so uredili še parkirišče s 43 dodatnimi parkirnimi mesti. Dobrih 900.000 evrov vredna naložba, za katero je pol denarja prav tako zagotovila občina, je prinesla tudi sedem novih delovnih mest.

Športni park

Med zaključenimi investicijami na občini omenjajo še nov športni park v Jurjevanjski dragi, zdaj pa tečejo priprave za ureditev prireditvenega prostora, za kar so že izdelali idejno zasnovo, letos pa nameravajo po fazah izdelati projektno dokumentacijo.

Mesto

Dokončali so obnovo ulic Mirana Jarca in Lojzeta Fabjana ter trg med cerkvijo in banko, kjer po novem stoji tudi umetniško delo - pitnik, v kratkem pa se v mestnem jedru obeta še odprtje 1,3 milijona vredne mestne Zakladnice, ki bo predstavljala turistično vstopno točko v mesto in občino.

Poslovna cona

Septembra so zaključili investicijo v poslovni coni v Kanižarici, kjer so v južnem delu zagotovili ekonomsko-poslovno infrastrukturo, ki prinaša boljše pogoje za razvoj podjetništva. Z investicijami na tem območju nadaljujejo tudi letos, pri čemer pričakujejo podporo države. Doslej je investicija znašala skoraj pol milijona evrov.

Rudniški stolp

Trenutno poteka še obnova rudniškega izvoznega stolpa v Kanižarici, ki bo končana predvidoma do junija. Ker gre za poseg v nepremično dediščino, bodo dela potekala v sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije, vrednost projekta pa znaša nekaj manj kot 70.000 evrov.

Črna človeška ribica

Pred časom so za 120.000 evrov uredili Info center črna človeška ribica na domačiji Zupančič ob izviru Jelševnik, v sklopu projekta Interpretacije vodnih virov in ekstenzivnih pašnikov v Poljanski dolini pa so v Starem trgu ob Kolpi uredili novo večnamensko športno površino in obnovili sklop vodnih korit.

Grad

Vsako leto nekaj denarja namenijo tudi za obnovo črnomaljskega gradu. Letos bo dokončana izdelava projektne dokumentacije za obnovo pritličja, načrtujejo pa prvo fazo ureditve atrijskega dela pritličja ter ureditev velike kleti. Septembra nameravajo začeti z urejanjem regionalne kolesarske povezave do Kanižarice, za kar bodo porabili okoli 900.000 evrov, končali pa jo bodo do naslednjega poletja.

M. K.; STA

Foto: arhiv občine Črnomelj, RIC Bela krajina in Uroš Raztresen