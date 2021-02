FOTO: S ceste čez zelenico na parkirišče in v ograjo

16.2.2021 | 19:00

Akcija v Sevnici (vse fotografije: PGD Sevnica)

Danes ob 16.49 uri je na Kvedrovi cesti v Sevnici osebno vozilo zapeljalo s ceste čez zelenico na parkirni prostor in tam trčilo v odbojno ograjo. Posredovali so gasilci PGD Sevnica, ki so zavarovali kraj dogodka, odklopili baterijo, voznika izvlekli iz vozila na nosila in ga prenesli do reševalnega vozila. Reševalci NMP Sevnica so poškodovanca na kraju ustrezno oskrbeli in prepeljali v ZD Sevnica, od koder so ga odpustili v domačo oskrbo. Obveščene so bile pristojne službe.

Avto mu je pobegnil po klancu

Ob 11.07 so v naselju Veliki Trn, občina Krško, gasilci PGE Krško nudili pomoč občanu pri izvleki vozila, ki mu je pobegnilo po klancu navzdol. Gasilci so s pomočjo avtodvigala vozilo postavili nazaj na cestišče. Poškodovanih ni bilo.

V Črnomlju pa v poslovni objekt ...

Ob 12.34 se je na Delavski poti v Črnomlju, voznik z osebnim vozilom zaletel v poslovni objekt. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj in odklopili akumulator na vozilu. Poškodovanih ni bilo.

Zagorel štedilnik

Ob 13.26 je v naselju Dešeča vas, občina Žužemberk, zagorel štedilnik v stanovanjski hiši. Pred prihodom gasilcev PGD Šmihel pri Žužemberku so lastniki sami pogasili požar. Gasilci so preventivno opravili pregled, prezračili prostore, iznesli plinsko jeklenko in štedilnik.

Dimniški ...

Ob 17.09 so v Družinski vasi, občina Šmarješke Toplice, gorele saje v dimniku gostinskega objekta. Gasilci PGD Bela Cerkev in Šmarjeta so nadzorovali izgorevanje saj, okolico dimnika pregledali z termo kamero in odsvetovali kurjenje do prihoda dimnikarske službe.

... in travniški požar

Ob 14.32 je v bližini naselja Deskova vas, občina Črnomelj, gorela suha trava in podrast. Gasilci PGD Stari Trg ob Kopi in Prelesje so pogasili požar na površini okoli 500 kvadratnih metrov.

M. K.