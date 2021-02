Podpisana pogodba za rekonstrukcijo mrliške vežice v Semiču z zunanjo ureditvijo

17.2.2021 | 09:50

Pogodba podpisana

Polona Kambič, Danijel Špingler, Živko Franko

Semič - Županja občine Semič Polona Kambič in direktor družbe BGP d.o.o. Danijel Špingler sta včeraj podpisala gradbeno pogodbo za rekonstrukcijo mrliške vežice v Semiču z zunanjo ureditvijo. Vrednost pogodbenih del je slabih 250.000 evrov z DDV. Dela naj bi bila izvedena do sredine letošnjega septembra, sporočajo iz občine.

Naložba zajema obnovo strehe in fasade na obstoječem objektu, ureditev nadstrešnice pri kuhinji ter nadstrešnice za potrebe pogrebne dejavnosti, ureditev drugega prostora v mrliški vežici za pokojnika in svojce, preureditev sanitarij, kuhinje in prostora za orodje, prenovo strojnih in elektroinštalacij ter ureditev okolice objekta.

M. K.

foto: Občina Semič