Ogenj iz dimnika na ostrešje

17.2.2021 | 07:00

Ilustrativna slika (foto: arhiv DL)

Minulo noč ob 00.44 uri so v naselju Globočdol, občina Mirna Peč, gorele saje v dimniku objekta. Ogenj se je razširil na del ostrešja v okolici dimnika. Gasilci PGD Mirna Peč, Hmeljčič in Jablan so odkrili strešno kritino okoli dimnika in požar pogasili, nadzorovali izgorevanje saj ter s termokamero pregledali okolico dimnika.

Obtičal v dvigalu

Ob 15.46 je v Naselju heroja Maroka, občina Sevnica, v dvigalu večstanovanjskega objekta obtičala oseba. Posredovali so gasilci PGD Sevnica, ki so s tehničnim posegom ujeto osebo rešili iz dvigala.

Gorelo na robu gozda

Ob 18.34 je v bližini naselja Volovnik, občina Krško, gorelo v naravnem okolju. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so manjši požar na robu gozda pogasili.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes:

- od 11:00 do 13:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRMOVLJE1;

- od 11:00 do 13:00 pa tudi odjemalcem, oskrbovanim iz TP MALA STRMICA.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 13:00 do 15:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TP GRADNIK.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 13:00 do 15:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOLENJA DOBRAVA.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo:

- od 12:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VEL. NERAJC na izvodu ČREŠNAVEC ,MALA LAHINJA;

- od 12:00 do 14:00 tudi odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BOJANCI na izvodu VINOTOČ.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 12:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KUZARJEV KAL.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo od 8:00 do 9:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Vrh Šentrupert, Malo selo, Sela Hom, Hom in Hom vas.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije za področje nadzorništva Krško okolica na območju TP Rudnik nekovin Blanca nizkonapetostni izvod proti Stillesu med 9:00 in 13:00 uro; za področje nadzorništva Krško mesto na območju TP Veliko Mraševo pri cesti med 8:00 in 9:30 uro in na območju TP Veliko Mraševo med 10:00 in 11:30 uro; za področje nadzorništva Sevnica pa na območju TP Breg, Breg Dobje, KK Loka in Loka med 8:00 in 14:00 uro.

M. K.