Predobravnavni narok za Petana in DZS zaradi obtožb o izčrpavanju Term Čatež

17.2.2021 | 08:30

Terme Čatež

Koper/Čatež ob Savi - Na koprskem okrožnem sodišču bo danes predobravnavni narok za obtožene v primeru domnevnega izčrpavanja Term Čatež oz. podjetij iz kroga DZS. Med obtoženimi kaznivega dejanja zlorabe položaja in pomoči pri tem kaznivem dejanju so med drugim predsednik uprave DZS Bojan Petan, finančnik Bogdan Pušnik ter družbi DZS in MS Invest.

Na predorbravnavnem naroku se bodo o krivdi izrekli še Marko in Vojislav Ignjič in Matjaž Satler. Obtožnica javno še ni bila predstavljena, so pa v več letih preiskav pristojni razkrili nekatere podrobnosti.

Tožilstvo po neuradnih informacijah medijev trdi, da je Petan z delniškimi in posojilnimi posli v obdobju po letu 2007 finančno izčrpaval Terme Čatež. Eno od največjih turističnih družb v državi naj bi lastninil z njenim denarjem.

Nepravilnosti naj bi se, kot je ob začetku sodne preiskave poročal spletni portal Siol, med drugim nanašale na prodajo dveh svežnjev delnic Term Čatež v letu 2007, ki sta ju obvladovala Turistično podjetje Portorož in Marina Portorož. Obe družbi sta bili takrat v lasti Term Čatež.

Preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) so Petana in njegov poslovni imperij vzeli pod drobnogled vzeli leta 2014, ko so po vsej Sloveniji opravili več kot 30 hišnih preiskav, Petana pa so takrat začasno pridržali. Hišno preiskavo so opravili tudi v Marini Portorož in zasegli več dokumentacije.

Preiskovalci so preverjali domnevno izčrpavanje povezanih družb, med drugim tudi Marine Portorož in Term Čatež. Septembra 2014 so preiskavo končali in poleg Petana ovadili štiri ljudi in dve družbi iz Ljubljane. Osumili so jih zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti.

V letih 2009 in 2010 naj bi z zlorabo vodstvenih in nadzornih funkcij pri upravljanju in zastopanju gospodarskih družb sprejeli več škodljivih sklepov in pogodbo. V korist DZS naj bi, kot so tedaj ocenili na NPU, pridobili več kot 25 milijonov evrov premoženjske koristi in domnevno izčrpavali povezane družbe.

