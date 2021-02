FOTO: Pijan mladoletnik ponoči razbil avto

17.2.2021 | 10:15

Vožnja pijanega mladoletnika se je končala ob cesti pri Vrčicah. (foto: PP Črnomelj)

Črnomaljski policisti so bili davi okoli 4. ure obveščeni o prometni nesreči pri Vrčicah. Ugotovili so, da jo je povzročil mladoletnik, ki je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v ograjo. Mladoletnik, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je imel v litru izdihanega zraka 0,49 miligrama alkohola (en promil). O kršitvah določil Zakona o pravilih cestnega prometa in Zakona o voznikih bodo policisti z obdoložilnim predlogom seznanili sodišče.

Zdaj tudi avta nima več

Policisti PP Brežice so v minuli noči pri kontroli prometa na Obrežju ustavili voznika osebnega avtomobila italijanskih registrskih oznak. Med postopkom so ugotovili, da 33-letni voznik iz Srbije nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Audi A3 so mu zasegli in kršitelja pridržali. Danes ga bodo privedli v postopek na Okrajno sodišče Brežice.

Vlomili v avto in hišo

Med 15. 2. in 16. 2. je na parkirnem prostoru stanovanjske hiše v Semiču nekdo vlomil v avtomobil in ukradel dvigalko.

V Orešju na območju PP Novo mesto je včeraj med 16. in 22.30 uro neznanec izkoristil odsotnost stanovalke in skozi okno vlomil v hišo. Pregledal je prostore in našel ter odnesel denar.

Živi tovor

Na mejni prehod Obrežje je na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila srbskih registrskih oznak. Policisti so v tovornem delu našli tri državljane Afganistana in tri državljane Pakistana, ki so se poskušali izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Tujce so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

