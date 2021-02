Z avtom v potok, nato pa s helikopterjem v bolnišnico

V Zavratcu v občini Sevnica je kakšnih 15 minut pred deveto uro voznica osebnega vozila zapeljala v potok. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj dogodka, s tehničnim posegom izvlekli poškodovano voznico iz vozila, nudili pomoč reševalcem pri oskrbi in prenosu poškodovane osebe, preprečili iztekanje motornih tekočin, izvlekli vozilo iz potoka, nudili pomoč policiji in avtovleki. Zavarovali so kraj pristanka helikopterja SV na Radni. Posadka s helikopterjem Slovenske vojske z dežurno ekipo HNMP na krovu je poškodovanko prepeljala v SB Celje.

Padel z drevesa

Helikopter Slovenske vojske z dežurno ekipo HNMP na krovu je v UKC Maribor malo po 15. uri prepeljala poškodovanega moškega, ki je padel z drevesa v Pavlovi vasi v občini Brežice. Pred tem so ga na kraju medicinsko oskrbeli reševalci NMP Brežice, policija pa je zavarovala kraj dogodka.

Zagorelo ob dimniku in v njem

Malo pred pol dvanajsto je v Pijavicah, občina Sevnica, zagorelo ob dimniku stanovanjskega objekta. Posredovali so gasilci PGD Tržišče, PGD Sevnica, PGD Krmelj in PGD Šentjanž ki so požar pogasili, odstranili lesen strop ob dimniku in odstranili peč, prezračili prostore in jih pregledali s termo kamero.

Ob 14.42 pa so v Župeči vasi v občini Brežice zagorele saje v dimniku stanovanjskega objekta. Posredovali so gasilci PGD Cerklje in PGD Brežice, ki so požar pogasili, odstranili oblogo ob dimniku in opravili pregled s termo kamero.

