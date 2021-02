Potrjena še zadnja dva ribiška projekta LAS Posavje

18.2.2021 | 07:30

Delovni sestanek na RRA Posavje (foto: RRS Posavje)

Regionalna razvojna agencija Posavje, vodilni partner LAS Posavje, je s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) te dni prejela še zadnji dve odločbi zadnjega javnega poziva ribiškega sklada LAS Posavje v tem programskem obdobju.

Ena od prejetih odločb je za projekt Po-Savski rečni turizem (akronim: »PORT«), ki ga je Občina Radeče, skupaj s partnerji JZ KTRC Radeče, Ribiška družina Radeče, Hortikulturno društvo Radeče in Posavski muzej Brežice, oddala na 4. javni poziv LAS Posavje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR). Projekt je odobren za sofinanciranje s sredstvi ESPR v višini do 139.000,00 €. Po-Savski rečni turizem temelji na neizkoriščenih turističnih potencialih, ki jih regiji nudi reka Sava s pritoki, sporočajo vlagatelji. Izvedba operacije bo potekala v dveh fazah. V prvi, ki je pretežno lokalnega značaja, se bodo osredotočili na krepitev primera dobre prakse z vzpostavitvijo ribiške vasice in nadgradnjo radeškega ribolovnega območja ter oblikovanjem doživetja tradicionalni savski čoln, v drugi fazi, ki pa je pretežno regionalnega značaja, pa bodo s pomočjo rezultatov prve faze moči usmerili v prve večje korake (smernice, elaborati, regijska konferenca, prodajni image katalog z novimi tržnimi produkti itn.) na področju regijskega povezovanja na temo rečnega in ribolovnega turizma.

Z drugo prejeto odločbo pa je ARSKTRP za sofinanciranje s sredstvi ESPR v višini do 138.264,91 € odobrila projekt Kulturna in zdrava ribja gastronomija in ribištvo nekoč in danes (akronim: »Ribje legende«), ki jo je na 4. javni poziv LAS Posavje ESPR oddala Kmečka zadruga Krško z.o.o. skupaj s partnerji RD Sevnica, CPT Krško in Domačija Repovž d.o.o. Cilji projekta so, kot pravijo vlagatelji, identifikacija »ribjih legend« in nesnovne kulturne dediščine ribje gastronomije in ribištva; razvoj povezanega turističnega produkta »Zdrav užitek - rečne ribe in vino« kot odgovor na zahteve sodobnega turista/potrošnika; vzpostavitev 5-zvezdičnega doživetja v Posavju; razvoj sodobne ribje gastronomije in tehnik za shranjevanje surovin; zagon učnega in demonstracijskega centra v Kleti Krško: razvoj kulture pitja vina in testiranje trajnostnih in naravnih kmetijskih praks ter promocija, izobraževanje in informiranje o zdravem življenjskem slogu in ribji gastronomiji nekoč in danes.

V povezavi z izvajanjem pristopa CLLD (»od spodaj navzgor«) pa je prejšnji teden na RRA Posavje potekal delovni sestanek s predstavnico Direktorata za hrano in ribištvo na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in nosilko ukrepa CLLD ESPR, dr. Bety Breznik, na katerem so bile prisotne še direktorica RRA Posavje mag. Nataša Šerbec, vodja službe za projektno sodelovanje Nataša Šterban Bezjak in Manuela Bojnec, ki je na RRA Posavje zadolžena za izvajanje ribiškega sklada. Med drugim je potekal pogovor tudi o naslednji finančni perspektivi, od katere si LAS Posavje kar precej obeta. LAS Posavje je bil namreč v obdobju 2014‒2020 zelo uspešen pri črpanju sredstev ribiškega sklada, saj je, kot sporoča, na štirih javnih pozivih za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, skupaj razpisal kar 2.099.463,04 € oziroma 37,6 vseh sredstev LAS Posavje.

M. K.