Danes brez elektrike

18.2.2021 | 07:10

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes od 11:00 do 13:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZOVICA 1963.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 13:00 do 15:00 zaradi del prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JELŠE PRI MIRNI PEČI.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 12:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BUTORAJSKA, na izvodu JOH, na izvodu LOČKA, MAJER, na izvodu J.R..

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 12:00 do 14:00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DALJNI VRH.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP GORENJE ZABUKOVJE nizkonapetostni izvod KREMEN med 10:00 in 14:00 uro.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena oziroma motena dobava električne energije na nadzorništvu Krško okolica na območju TP Selce Volovnik-nizkonapetostni izvod Selce predvidoma med 8. in 9. uro; na nadzorništvu Krško mesto na območju TP Kostanjevica grad, Kostanjevica grad 2, Orehovec, Ivanjše grič in Male Vodenice predvidoma med 7.45 in 13. uro; na nadzorništvu Sevnica pa na območju TP Veternik in Orehovo OC predvidoma med 8. in 10.30 uro ter na območju TP Lisičje jame, Dolenji Kremen in Vitovec predvidoma med 11. in 14. uro.

M. K.