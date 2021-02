Zdravstveni dom Radeče prvi s certifikatom Družbeno odgovoren delodajalec

18.2.2021 | 08:20

Radeče - Zdravstveni dom (ZD) Radeče je prvi zdravstveni zavod v Sloveniji, ki je prejel certifikat Družbeno odgovoren delodajalec. Odgovornost do zaposlenih v zdravstvu je ključnega pomena, še posebej ob dodatno oteženih pogojih dela ob novemu koronavirusu, so sporočili iz Ekvilib inštituta Ljubljana.

Prednosti certificiranja so tako prepoznali tudi v ZD Radeče. "V našem zdravstvenem domu dajemo velik poudarek zaposlenim. Prepričani smo, da se še posebej na področju zaposlovanja s pomočjo družbene odgovornosti povečujejo pripadnost, vključenost, udeležba, inovativnost in morala zaposlenih. Vlaganje v družbeno odgovornost nam je pomembno tudi zato, ker prinaša boljši odnos z lokalno skupnostjo, zmanjšuje stroške, veča tudi ugled zavoda," je dejal direktor ZD Radeče Franci Čeč.

V okviru postopka certificiranja so tako uvedli dodatne bonitete za povečanje socialne varnosti zaposlenih, izobraževanje vodij s področja medgeneracijskega sodelovanja, politiko izklapljanja elektronskih naprav in varčno osvetlitev. Prizadevali si bodo za pridobitev naprednega certifikata, saj si želijo, da so zastavljeni ukrepi vpeljani skladno z načrtom implementacije in da dosežejo cilje na tem področju.

