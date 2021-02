Občina Brežice okrepila vozni park Pomoči na domu; v bivšem objektu Doma upokojencev manjša stanovanja

18.2.2021 | 09:10

Župan in izvajalke storitve Pomoč na domu z novimi vozili (od leve proti desni: Urška Škaler, Sonja Savnik, župan Ivan Molan in Gabrijela Kovačič)

Župan Občine Brežice Ivan Molan je uradno predal tri nova vozila izvajalcu socialno varstvene storitve Pomoč na domu, Centru za socialno delo (CSD) Posavje, enoti Brežice. V letu 2020 je občina že zagotovila tri nova vozila. Vrednost letošnjih znaša dobrih 25.000 evrov, sporočajo iz občine.

Kot je dejala pomočnica direktorice CSD Posavje Andreja Osredkar, centru pridobitev treh novih vozil zelo veliko pomeni zaradi večje varnosti izvajalk storitve. V občini Brežice je pomoč pri vsakodnevnih opravilih in dostavi toplega obroka v letu 2020 povprečno potrebovalo 86 občanov na mesec, za pomoč starejšim in invalidom na domu pa skrbi deset izvajalk.

Vodja izvajanja storitve v Enoti Brežice CSD Katarina Vodeb je povedala, da izvajanje storitve poteka od ponedeljka do petka, ob sobotah pa imajo dežurstvo. Delo poteka od jutra do večera, nekatere uporabnike obiščejo tudi trikrat na dan – posamezniki namreč potrebujejo pomoč tako pri jutranji kot večerni negi, v času kosila pa jim dostavijo tudi topel obrok. V Brežicah za prihodnje načrtujejo tudi storitve ob sobotah zvečer ter ob nedeljah in praznikih, torej za vseh 365 dni v letu, takšne so tudi potrebe uporabnikov.

Župan Ivan Molan se je ob predaji vozil zahvalil izvajalkam storitve pomoči na domu za njihovo delo, ki je zelo pomembno, saj močno vpliva na kakovost življenja starejših.

Občina sicer, kot sporoča, vsakoletno povečuje sredstva za izvajanje storitve Pomoči na domu. Število uporabnikov v zadnjih letih se povečuje. Za subvencioniranje te socialno varstvene storitve je občina v letu 2020 namenila 155.054 evrov, v proračunu za leto 2021 pa je potrebnih za subvencioniranje storitve 175.000 evrov. Ekonomsko ceno storitve je lani subvencionirala v višini 62,8 % (oz. 13,47 evra na uro), cena storitve za uporabnika je tako znašala 6,94 evra na uro.

Občina med drugim tudi ohranja in nadgrajuje v času epidemije uveden telefon za pomoč starejšim. Na brezplačno telefonsko številko 051 20 10 10 lahko pokličejo starejši, ki potrebujejo kakršnokoli dodatno pomoč. Četrto leto zapored omogoča izvajanje brezplačnih prevozov starejših skupaj z mrežo prostovoljcev in Zavodom Sopotniki; zagotavlja sredstva za sofinanciranje t. i. e-oskrbe oz. oskrbe na daljavo, kjer si lahko starejši naročijo storitev e- oskrbe npr. Telekoma; od leta 2017 se s podporo občine izvaja program Večgeneracijskega centra Posavje, enote Brežice, ki ponuja brezplačno številna izobraževanja; občina podpira program »Starejši za starejše«, namenjen temu, da prostovoljke društev upokojencev vsako leto obiščejo vse občanke in občane, starejše od 69. leta na njihovem domu in jih povprašajo po potrebni pomoči; občina sofinancira tudi letne programe vseh treh društev upokojencev.

Na občini dodajajo, da so poskrbeli, da je objekt bivšega doma upokojencev prešel v njihovo last. Trenutno v njem potekajo investicijsko vzdrževalna dela, nato bo občina predvidoma v drugi polovici leta namenu predala prehodne stanovanjske enote. Te bodo namenjene populaciji starejših, ki so še vedno sposobni samostojnega bivanja, a jih pri kakovostnem življenju ovira lastna prevelika oz. stroškovno predraga nepremičnina, ki je sami ne zmorejo več vzdrževati. Tako bodo v bivšem objektu Doma upokojencev na voljo manjša stanovanja, ki jih bodo lahko starejši najeli.

M. K.

foto: Občina Brežice