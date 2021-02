Več vladnih zamenjav v svetih SB Novo mesto in Brežice

18.2.2021 | 12:30

SB Novo mesto in Brežice (arhiv DL)

Ljubljana/Novo mesto/Brežice - Vlada je na včerajšnji redni seji razrešila več članov v svetih zdravstvenih zavodov in imenovala druge predstavnike ustanovitelja. Spremembe so tudi v obeh splošnih bolnišnicah naše regije, novomeški in brežiški.

Vlada je v svetu javnega zdravstvenega zavoda Splošne bolnišnice Brežice razrešila dosedanje člane Vesno Smrekar, Rajko Križanec, Bojana Tičarja in Tomislava Jurmana. Do 26. februarja 2022 je v svet za predstavnike ustanovitelja imenovala Roberta Kašeta, Matejko Gerjevič, Zdenko Dernovšek in Patricio Čular.

Iz sveta Splošne bolnišnice Novo mesto pa je vlada razrešila Marto Kavšek, Jureta Ročnika, Martino Vrhovnik, Franca Hočevarja in Miroslava Bergerja. Za predstavnike ustanovitelja je imenovala Daniela Miketiča, Jožeta Veseliča, Vido Čadonič Špelič, Bojana Kekca in Evo Filej Rudman. Mandat sveta zavoda se izteče 17. decembra 2021.

M. K.; STA

