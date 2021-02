FOTO: Z avtom v potok - voznica hudo poškodovana; umrl po padcu z drevesa

18.2.2021 | 09:35

Reševanje voznice iz struge potoka (vse fotografije: PGD Sevnica)

Sevniški policisti so bili včeraj nekaj pred 9. uro obveščeni o prometni nesreči pri Zavratcu. 71-letna voznica osebnega avtomobila je izgubila oblast nad vozilom, zapeljala preko nasprotnega voznega pasu in z vozilom obstala na brežini. Huje poškodovano voznico so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.

Nesreča pri delu



Brežiški policisti so bili nekaj po 15. uri obveščeni o nesreči pri delu v Pavlovi vasi, kjer je moški padel z drevesa. Poškodovanega 83-letnega moškega so reševalci oskrbeli, s helikopterjem je bil prepeljan v UKC Maribor, kjer pa je zaradi hudih poškodb umrl. Policisti so opravili ogled in ugotovili, da je moški padel z lestve z višine okoli štirih metrov, ko je z motorno žago obrezoval drevo. O ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo.

Vozil brez vozniškega dovoljenja in odklonil preizkus

Nekaj po 20. uri so policisti PP Metlika v Rosalnicah ustavili voznika osebnega avtomobila VW polo. Med postopkom so ugotovili, da 28-letni kršitelj nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola so mu odredili preizkus, vendar ga je odklonil. Avtomobil so zasegli, zoper njega uvedli hitri postopek in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Na mejni prehod pod vplivom alkohola

Na mejni prehod Obrežje je na vstop v Slovenijo pripeljal voznik osebnega avtomobila Audi A3 slovenskih registrskih oznak. Policisti so opravili kontrolo in ugotovili, da 41-letni voznik vozi v času, ko zanj velja ukrep prepovedi vožnje, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,35 miligrama alkohola. Avtomobil so mu zasegli, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Vozil pod vplivom drog

Sevniški policisti so nekaj pred 21. uro med kontrolo prometa v Sevnici ustavili 19-letnega voznika osebnega avtomobila in mu zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog odredili preizkus, ki je potrdil prisotnost slednjih. Odredili so mu tudi strokovni pregled, vendar je tega odklonil. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in napisali obdolžilni predlog.

Vlomi in tatvine

Na Kolodvorski ulici v Trebnjem je v noči na sredo neznanec skozi vrata vlomil v gostinski lokal in ukradel denar ter večjo količino tobačnih izdelkov.

V torek je v Stari Bučki nekdo vlomil v garažo stanovanjske hiše in odpeljal električno kolo, dva para smuči, motoristično opremo, televizijski sprejemnik in štiri kolesa. Policisti okoliščine vloma še preiskujejo.

V kraju Okrog na območju Šentruperta je med 14. 2. in 17. 2. nekdo vlomil v nenaseljeno stanovanjsko hišo. Po prvih ugotovitvah ni ničesar odnesel, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

V noči na sredo je na parkirnem prostoru na Golievem trgu v Trebnjem neznanec vlomil v kombinirano vozilo. Ničesar ni ukradel, z vlomom pa je povzročil za okoli 500 evrov premoženjske škode.

V Meniški vasi na območju PP Dolenjske Toplice pa je med 18. in 19.10 uro nekdo izkoristil krajšo odsotnost stanovalcev in skozi vrata vlomil v stanovanjsko hišo. Pregledal je prostore in našel ter izmaknil denar in nakit. Lastnica ocenjuje, da je oškodovana za okoli 4000 evrov.

Policija opozarja ...

Policisti in kriminalisti pri preiskavah vlomov ugotavljajo, da se storilci običajno pripravijo na izvršitev kaznivega dejanja. Opazujejo hiše in navade stanovalcev, vlamljajo pa največkrat v tiste hiše, v katerih očitno ni nikogar. Občane pozivajo, da jih obveščajo o pojavu sumljivih vozil in oseb, ki si ogledujejo hiše in bi se lahko pripravljali na kaznivo dejanje. Podatki o znamki in registrski tablici vozila ali opis sumljive osebe ob morebitnem kasnejšem vlomu lahko bistveno pripomore k uspešni preiskavi kaznivega dejanja.

Občanom svetujejo, da tudi v primerih, ko hišo zapustijo le za krajši čas (sprehod, delo na vrtu, odhod v trgovino ipd.), dosledno zapirajo okna in zaklepajo vrata in poskrbijo, da hiša ne daje videza, kot da v njej ni nikogar. Ob daljši odsotnosti naj poprosijo sosede, naj bodo pozorni na sumljive okoliščine in o tem obveščajo policiste.

Storilci iz stanovanjskih hiš kradejo denar in nakit, ki ga pogosto še vedno najdejo na predvidljivih in lahko dostopnih mestih. Občanom svetujejo, da doma ne hranijo večje vsote gotovine in vrednejšega nakita. Vsakomur, ki bi postal žrtev vloma, svetujejo, naj jih o tem takoj obvesti na številko 113. Oškodovanci naj do prihoda policistov ne vstopajo v prostor, ker je storilec lahko še vedno v objektu, uničile pa bi se tudi sledi, ki bi lahko pripeljale do odkritja storilca kaznivega dejanja, še dodajajo na PU Novo mesto.

M. K.