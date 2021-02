Na mednarodni dan turističnih vodnikov virtualno po Sloveniji

18.2.2021 | 19:30

Foto: spletna stran Združenja turističnih vodnikov.

Novo mesto - V nedeljo, 21. februarja, že 35. leto zapored praznujejo turistični vodniki. Vsako leto na ta dan nudijo brezplačna vodenja po različnih krajih, muzejih, galerijah …

»Letošnje leto je drugačno, saj so zaradi epidemije koronavirusne bolezni onemogočena vodenja v živo, zato smo se na Združenju turističnih vodnikov Slovenije odločili, da v nedeljo virtualno prikažemo bogastvo kulturno-zgodovinske dediščine naših krajev. Turistični vodniki iz vse Slovenije bomo vodili prek spleta in s tem omogočili vsem, ki bodo to želeli, da se v zavetju svojega doma z virtualnim ogledom sprehodijo po vsej naši prelepi deželi,« je pojasnila Darja Zamida Pečavar, turistična vodnica za Dolenjsko in Belo krajino.

Javljanja vodnikov bodo izpeljali v okviru petih slovenskih regij. Obiskovalce bodo popeljali ne le po njihovem kraju, temveč se bodo lahko z njimi sprehajali po vsej državi. Sprehod se bo začel na Gorenjskem ob 9. uri, se ob 10.30 nadaljeval po Štajerski in Prekmurju ter ob 12. po Ljubljani, ob 14. uri pa bodo na vrsti Dolenjska, Bela krajina in Posavje s predstavitvijo Novega mesta, Metlike, Žužemberka, Brežic in Sevnice. Virtualni sprehod se bo končal na Primorskem in Goriškem ob 16. uri.

Vse podrobnejše informacije so na voljo na spletni strani Združenja turističnih vodnikov, kjer se lahko prijavite na brezplačno virtualno popotovanje, pa tudi na brezplačno skupinsko vodenje z vodnikom v živo, ki jih bodo izpeljali pozneje. Navodila, kako se povezati z njimi, bodo poslali po prijavi.

M. Ž.