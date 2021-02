Afriška prašičja kuga: Nočna mora, strah in trepet prašičerejcev

Afriška prašičja kuga v Sloveniji še ni bila ugotovljena, vendar predstavlja njeno širjenje iz vzhoda Evrope proti zahodu vse večje tveganje tudi za populacije divjih in domačih prašičev v Sloveniji.

Novo mesto - Afriška prašičja kuga (APK), ki že nekaj let povzroča težave v več evropskih državah, je strah in trepet prašičerejcev. V Sloveniji sicer še ni potrjenega primera okužbe, pravijo na upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, a vseeno so zaradi slabih razmer v sosednjih državah pred dnevi izdali sklep, ki med drugimi ukrepi narekuje tudi povečan odstrel divjih prašičev, ki so eden od prenašalcev bolezni na domače prašiče.

Nalezljiva virusna bolezen, za katero so dovzetni domači in divji prašiči, zanjo pa ni cepiva, se Sloveniji približuje iz vseh smeri. Lani se je bolezen pri divjih prašičih na novo pojavila v dveh evropskih državah – v Nemčiji in Srbiji. Skupno je bilo po podatkih kmetijskega ministrstva lani prijavljenih še enkrat več primerov okužb kot v letu 2019. Poleg tega se je na Madžarskem bolezen razširila proti zahodu. Pri domačih prašičih pa se je bolezen lani na novo pojavila v Moldaviji in na Slovaškem, kjer se je močno razširila tudi med divjimi prašiči. Zaradi neugodne epizootiološke situacije glede APK pri divjih prašičih v drugih državah je bila pred slabim mesecem razglašena visoka stopnja ogroženosti na območju celotne Slovenije.

Kako upoštevajo uvedene ukrepe, smo se pozanimali pri enem največjih prašičerejcev na našem območju in tudi pri lovcih, ki sicer opažajo, da se je število divjih prašičev v zadnjih letih povečalo. O vsem tem, tudi o prvih znakih nevarne bolezni, pa podrobneje v današnji novi, tiskani številki Dolenjskega lista. Tam boste med drugim prebrali še, da virus za človeka ni nevaren ...

