Z ministrom za okolje in prostor Andrejem Vizjakom tudi o zaščiti pred poplavami

19.2.2021 | 08:00

Ivančna Gorica - Mag. Andrej Vizjak, minister za okolje in prostor, se je včeraj v sejni sobi Občine Ivančna Gorica sestal z župani občin Ivančna Gorica, Grosuplje in Dobrepolje, da bi se z njimi pogovoril o ključnih problematikah varstva okolja ter prihodnjih naložbah na tem območju.

Omenjene občine v prihodnje čakajo številni izzivi na področju varstva okolja, sporočajo iz Ivančne Gorice. Pogovori so potekali o možnem sofinanciranju projektov vodooskrbe, zlasti manjših vodovodnih sistemov, kakor tudi sofinanciranje sistemov odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Tu je minister zbrane župane seznanil z načrti ministrstva zlasti pri koriščenju sredstva pri nastajajočem načrtu za okrevanje in odpornost. Povedal je, da je tu predvidenih kar nekaj sredstev, razpis s strani ministrstva pričakujejo letos jeseni.

Govorili so tudi o učinkovitejšem in boljšem vzdrževanju vodotokov, da bi preprečili poplave. V prihodnjih dneh bodo občine prejele vprašalnik na to temo.

Župani so ministra seznanili z načrti pri modernizaciji Zbirnega centra za odpadke v CERO Špaja dolina, ki se prilagajajo zahtevam nove zakonodaje. Tema pogovora je bila tudi nova gradbena zakonodaja in zakon o urejanju prostora, sporočajo iz ivanšne občine.

Ivanški župan Dušan Strnad je povedal, da so potrebe po gradnji okoljevarstvene infrastrukture v vseh treh občinah velike. Predvsem gre za izgradnjo kanalizacijskih in delno tudi vodovodnih omrežij, zaščito porečja reke Krke, urejanje vodotokov, zaščitne ukrepe proti poplavam ter energetsko oskrbo občin.

M. K.; foto: Gašper Stopar

