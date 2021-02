Gorele saje v dimniku; danes brez elektrike

19.2.2021 | 07:00

Včeraj ob 11.10 uri so v Vinici, občina Črnomelj, gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Vinica so pogasili goreče saje, pregledali dimnik in okolico in odsvetovali kurjenje do prihoda dimnikarja.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto- nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 12:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RODINE PRI ČRNOMLJU, na izvodu GASILSKI DOM.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 9:00 do 11:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BELA CERKEV 2004;

- od 11:00 do 13:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRČEVJE 1978;

- od 11:00 do 13:00 pa tudi odjemalcem, oskrbovanim iz TP LAKOTE 1/0,4KV.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 13:00 do 15:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JEZERO.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo:

- med 10:00 in 13:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP APNENIK nizkonapetostni izvod APNENIK;

- med 11:00 in 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠTATENBERG, nizkonapetostni izvod ŠTATENBERG.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena oziroma motena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju TP Sela 2 nizkonapetostni izvod proti Selam in hiša pri TP med 11.30 in 14. uro, na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Valvazorjeva Krško med 8. in 10.30 uro in na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Šmarčna in Brunška gora med 8. in 10.30 uro in na območju TP Račica in Cerovec med 11. in 14. uro.

M. K.