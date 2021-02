FOTO: Metliški policisti zasegli konopljo, trebanjski pa orožje

19.2.2021 | 08:45

Zasežena konoplja ... (foto: PP Metlika)

... in zaseženo orožje (foto: PP Trebnje)

Policisti PP Metlika so zaradi suma kaznivega dejanja s področja prepovedanih drog pridobili odredbo Okrajnega sodišča v Črnomlju in opravili hišno preiskavo na domu 37-letnega osumljenca iz Metlike. Našli in zasegli so 6,2 kg posušenih rastlinskih delcev prepovedane konoplje, naboj in pripomočke za pakiranje. Zaseženo drogo so poslali v analizo v Nacionalni forenzični laboratorij. Zoper osumljenca bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja Neupravičena proizvodnja in promet s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog.

Trebanjski policisti zasegli naboje in puški



Policisti PP Trebnje so zaradi suma posesti nezakonitega orožja pridobili odredbo sodišča in opravili hišno preiskavo na naslovu bivanja 40-letnega osumljenca z območja Sevnice. Med hišno preiskavo so zasegli 37 nabojev in dve puški, za katere nima ustreznih dovoljenj. Po opravljeni kategorizaciji orožja bodo zoper 40-letnika uvedli ustrezni postopek.

M. K.