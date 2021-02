Rebalans za letos, predlog proračuna za 2022 in spremembe OPN-ja

19.2.2021 | 09:45

Svetniki občine Mokronog-Trebelno so včeraj imeli obsežen dnevni red. (Foto: M. Ž.)

Nov član občinskega sveta Borut Knez iz Čužnje vasi

Župan Anton Maver in direktorica občinske uprave Mojca Pekolj

Mokronog - Svetniki in svetnici občine Mokronog-Trebelno so na včerajšnji seji imeli obsežen dnevni red, skozi katerega pa so se prebili vseh težav in vse točke, razen povišanja ekonomske cene vrtca Mokronožci, potrdili soglasno. Občinski svet je od včeraj tudi znova popoln, v svetniške klopi je sedel Borut Knez iz Čužnje vasi.

Osrednji točki oz. točke dnevnega reda so zagotovo bili prvi rebalans letošnjega proračuna in predlog proračuna za prihodnje leto ter druge in tretje spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta. Rebalans letošnjega proračuna, ki so ga sicer sprejeli na majski seji lani, prinaša za malo manj kot 4,4 milijona evrov prihodkov in dobrih 4,2 milijona evrov odhodkov, predlog proračuna za leto 2022 pa za nekaj več kot 4 milijone prihodkov in dobrih 3,8 milijona odhodkov, slednjega čaka sedaj 30-dnevna javna obravnava.

Kot je v predstavitvi obeh poudarila direktorica občinske uprave Mojca Pekolj, oba temeljita na ocenjeni realizaciji leta 2020 in predvidene višine investicijskih projektov, »želja je še veliko več, tega se zavedamo, a jih žal ni bilo mogoče uresničiti«. Pridala je, da je rebalans letošnjega proračuna še vedno investicijsko naravnan, saj za investicijske odhodke in transfere namenjajo 38,11 odst. proračuna, prihodnje leto pa nekoliko manj, in sicer 32 odstotkov. Zadolževanje v tem in prihodnjem letu ni predvideno.

Spremembe OPN-ja

V drugih spremembah in dopolnitvah OPN-ja, osrednjega dokumenta prostorskega razvoja občine, se po besedah Mateje Podgoršek iz občinske uprave niso lotili strateških sprememb, temveč so se tokrat lotili le izvedbenega dela dokumenta, skupaj pa dokument prinaša 174 sprememb v grafičnem delu. Medtem se tretje spremembe in dopolnitve nanašajo na le na posestvo Pule in je celotno pripravo dokumenta financiral lastnik parcele.

»Po nekaj letih trdega dela in pogajanj s številnimi nosilci urejanja prostora na nivoju države smo danes sprejeli druge in tretje spremembe OPN-ja. Zadovoljen sem, da bodo naši občani lahko gradili na novih površinah, hkrati pa smo na njihovo pobudo posamezne zazidljive parcele spremenili nazaj v kmetijska zemljišča. Tako ohranjamo ravnovesje med zelenimi in pozidanimi območji v naši občini,« je ob tem včeraj poudaril župan Anton Maver. Napovedali so še skorajšnji začetek priprave četrtih sprememb in dopolnitev OPN-ja, ki pa bodo obsežnejše in bolj strateške narave.

Med drugim so svetniki potrdili tudi letne programe kulture, športa ter socialnega in zdravstvenega varstva, ki so podlaga za objavo razpisov, sprejeli odlok o ravnanju z zapuščenimi in nepravilno parkiranimi vozili v občini ter izdali soglasje z zadolžitvi javnega podjetja Komunala Trebnje.

M. Ž.