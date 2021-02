Gradnja 18 hiš v Škocjanu se lahko prične!

19.2.2021 | 14:50

Soseska Hrastulje 2 je pripravljena.

Hrastulje - Izbrani izvajalec del BGP Gradnje iz Gradca pri Metliki je v Škocjanu dokončal z urejanjem komunalne infrastrukture novega, 1,8 hektarov velikega stanovanjskega naselja, imenovanega Hrastulje 2. V soseski, ki leži severovzhodno od Škocjana, je tako vse nared za gradnjo prvih samostojnih hiš, zainteresirani bodo lahko pridobili gradbeno dovoljenje.

Za zaključni sloj na cestah bodo poskrbeli po končani izgradnji hiš, novo zgrajeno kanalizacijsko omrežje pa morajo še priključiti na glavni kanalizacijski vod. »Ampak mislim, da bo to v doglednem času narejeno, da bodo investitorji in nove družine lahko pričele z izgradnjo svojih domov,« razloži škocjanski župan Jože Kapler.

Jože Kapler

Novo stanovanjsko naselje bo priključeno na obstoječo infrastrukturo v bližini: tako vodovodno kot elektroenergetsko in telekomunikacijsko.

Župan poudari, da gre res za parcele na ugodni legi ter izjemni in eminentni lokaciji v bližini Škocjana, s krasnim razgledom. Zato ni bojazni, da soseska ne bi kmalu zaživela. Kot pove, so štiri zemljišča že dobila nove lastnike, verjame, da je povpraševanje veliko, za gradnjo se bodo odločali tako domačini kot ostali zainteresirani. Parcele so velike od 500 do 800 kvadratnih metrov.

Parcele prodajajo zasebniki

Vsa zemljišča so v zasebni lasti, kar pomeni, da jih prodajajo privatni lastniki. Občina je poskrbela za komasacijo, da so parcele razdeljene, odkupila je tudi prostor, rezerviran za zelene površine in skupno rabo.

V novem naselju je urejena seveda tudi plinifikacija ter cestna infrastruktura. Vse skupaj bo občino z davkom vred stalo okrog 450 tisoč evrov.

S komunalnim prispevkom bodo po oceni župana dobili povrnjenih med 150 in 180 tisoč evrov, kar pomeni, da bo za posamezno hišo stal med osem in deset tisoč evrov. S komunalnim prispevkom niso želeli pretiravati, saj želijo biti dostopni.

Besedilo in foto: L. Markelj