Spet z avtom v drevo - tokrat voznik z 2,5 promila alkohola

19.2.2021 | 10:40

Policisti PP Novo mesto so bili sinoči nekaj po 19. uri obveščeni o prometni nesreči na parkirnem prostoru v Srebrničah, kjer naj bi voznik osebnega avtomobila trčil v drevo. Ugotovili so, da je 58-letni voznik nesrečo povzročil zaradi nepravilnega premika z vozilom, v litru izdihanega zraka pa je imel 1,21 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Voznica huje poškodovana

Iz bolnišnice so policiste včeraj v jutranjih urah obvestili, da oskrbujejo huje poškodovano žensko, ki naj bi se poškodovala v prometni nesreči. Policisti PP Novo mesto so ugotovili, da se je nesreča zgodila v Dolenjem Karteljevem, kjer je 42-letna voznica zaradi prevelike hitrosti izgubila oblast nad avtomobilom in se prevrnila. Zaradi kršitve ji bodo izdali plačilni nalog.

Tovornjak nepravilno prehiteval moped

Včeraj, okoli 14.30 ure, se je na cesti od Ribnice proti Grčaricam zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznik tovornega vozila in voznik mopeda. Do nesreče je prišlo, ker je voznik tovornega vozila nepravilno prehiteval voznika mopeda. Ko je nasproti pripeljalo drugo vozilo, se je umaknil nazaj na svoj pas, pri tem pa trčil v mopedista, ki ga je prehiteval. Pri tem se je mopedist lažje telesno poškodoval. Policisti so povzročitelju izdali plačilni nalog.

