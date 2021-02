Februarja v naši regiji dva potrjena primera angleškega seva; v ZD NM že cepili večino starejših od 80 let

19.2.2021 | 11:45

V Zdravstvenem domu Novo mesto računajo, da bodo prihodnji teden cepili še zadnje starejše od 80 let. (foto: arhiv DL; L. M.)

Tudi včeraj se je število pozitivnih na testiranjih za koronavirus zmanjšalo v primerjavi s četrtkom teden prej, in sicer za 14,3 odstotka. 4556 opravljenih PCR testov in 19.723 hitrih testov je včeraj prineslo 910 potrjenih okužb s koronavirusom. Delež pozitivnih PCR testov je znašal 20 odstotkov, skupaj pa bi bil delež 3,7 odstoten.

Sedemdnevno povprečje novih pozitivnih primerov je padlo za 2,8 odstotka, na 751, kaže spletna stran Sledilnika za covid. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje je še malenkost nižja. Meja za prehod v svobodnejšo rumeno fazo je postavljena pri 600.

Število oseb, ki se zaradi koronavirusne bolezni zdravijo v bolnišnicah, je danes 623, od tega jih je 115 na intenzivnem oddelku. Včeraj pa je umrlo sedem ljudi, ki so bili v zadnjih 28 dneh pozitivni na testu za koronavirus.

V SB Novo mesto imajo danes spet 39 covid bolnikov (včeraj 36) - sprejeli so jih štiri in le enega odpustili.

V SB Brežice je število naraslo za enega na deset - dva bolnika s covidom-19 so sprejeli in enega odpustili.

Po besedah Maje Bratuša z današnje vladne novinarske konference, smo še vedno v oranžni fazi, ponovno pa se krepijo nekatera žarišča po državi; pri tem je izpostavila zlasti Koper, kjer so včeraj potrdili kar 62 novih primerov okužbe s sars-cov-2, in celotno obalno-kraško regijo.

Zato je ponovno pozvala k spoštovanju ukrepov: "Skrbimo za higieno rok in kašlja, ohranjajmo medsebojno razdaljo, ko na primer stojimo v vrsti, četudi je to na prostem, in predvsem nosimo masko."

Spomnila je, da je treba v skladu z odloki masko nositi v zaprtih javnih prostorih in tudi na prostem, če ne moremo zagotavljati vsaj dvometrske medosebne razdalje. Ko se odpravimo na sprehod, na primer po mestnem središču, ko gremo v soboto na mestno tržnico ali ko se sprehajamo po priljubljenih sprehajališčih in izletniških točkah, medosebne razdalje z ljudmi, ki niso del našega mehurčka, ne moremo držati, je opozorila. In dodala, da čeprav je možnost okužbe na prostem manjša kot v zaprtih prostorih, je kljub temu ne moremo povsem izključiti.

Med občinami, ki glede na potrjene nove okužbe izstopajo, je Bratuša omenila Ljubljano (94 novih okužb), Koper (62), Kranj (39), Maribor (29), Domžale (21), Kamnik (18), Novo Gorico (17), Rogaško Slatino (16), Jesenice, Izolo (po 14), Novo mesto (13), Šentjur, Postojno (po 12), Trbovlje, Velenje, Škofljico (po 11), Gornjo Radgono, Ilirsko Bistrico in Ormož (po 10).

Nacionalni laboratorij doslej potrdil angleško različico v štirih vzorcih

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) je doslej potrdil angleško različico novega koronavirusa v štirih vzorcih. Poleg potrditve pri potniku, ki se je decembra vrnil iz Anglije, so v februarju potrdili tri primere - enega v podravski regiji, dva pa sta iz jugovzhodne regije. Južnoafriške in brazilske različice niso zaznali.

NLZOH pri vsakem desetem vzorcu, pri katerem s PCR testom potrdijo okužbo z novim koronavirusom, analizirajo tudi genom virusa, torej opravijo sekvenciranje. Tega izvaja klinični inštitut za specialno laboratorijsko diagnostiko na pediatrični kliniki Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, v manjši meri pa se izvaja tudi na dveh oddelkih NLZOH.

Od 1. do 18. februarja so s sekvenciranjem pregledali 930 vzorcev, pri 384 vzorcih so pregledovali prisotnost novih različic samo s sledenjem pomembnih mutacij, pri 551 pa so določili celotne genome.

Angleško različico so do sedaj zaznali pri štirih vzorcih. En primer so potrdili že januarja pri potniku, ki se je decembra vrnil iz Anglije, tri pa so potrdili z nacionalno strategijo sledenja v februarju.

Kot so še dodali, v vzorcih iz diagnostičnih mikrobioloških laboratorijev NLZOH iz vse Slovenije močno prevladuje različica B 1.258.17, ki v posameznih regijah predstavlja od 74 do 92 odstotkov vseh sekvenciranih genomov. Ta različica se pojavlja tudi v drugih državah po svetu, na primer na Češkem, Slovaškem, Danskem, v Avstriji, Švici, itd.

Bolj kužne različice novega koronavirusa v vzorcih, kjer so potrdili okužbo z novim koronavirusom, iščejo tudi na Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo. Pri 576 vzorcih, pri katerih so med 1. in 7. februarjem potrdili okužbo, so v 13 skupinah vzorcev našli vse mutacije, značilne za angleško različico virusa. Zaradi tega sklepajo, da se ta različica širi, so sporočili nedavno.

Kako poteka cepljenje starejših od 80 let?

Cepljenje starejših od 80 let proti novemu koronavirusu v zdravstvenih domovih se nadaljuje. Po napovedih direktorja NIJZ Milana Kreka naj bi prihodnji teden cepili še zadnje starejše od 80 let. Kako blizu izpolnitvi tega cilja so v zdravstvenih domovih, je odvisno tudi od tega, koliko starejših se je prijavilo za cepljenje, in od dobave cepiva.

Do konca februarja naj bi Slovenija prejela skupno 127.590 odmerkov cepiva proti covidu-19 in marca predvidoma vsaj 129.450. Do začetka tega tedna so s prvim odmerkom cepili 70.888 ljudi, kar predstavlja 3,4 odstotka prebivalstva, z obema odmerkoma pa 47.693 oziroma 2,3 odstotka ljudi.

V Zdravstvenem domu Novo mesto računajo, da bodo prihodnji teden cepili še zadnje starejše od 80 let. Doslej so jih cepili 1300, na cepljenje jih čaka še okoli 195, se pa še vedno prijavljajo novi, so pojasnili. Z okrepitvijo cepilnih ekip bi dnevno lahko cepili 1000 oseb, so še dodali.

Nekaj več kot 400 starejših od 80 let so doslej cepili v ZD Kočevje, 119 jih je prejelo oba odmerka, 304 pa enega. Na čakalnem seznamu je 788 starejših od 80 let, direktorica Polona Vidič Hudobivnik pričakuje, da jih bo po današnjem cepljenju še 365. Po pojasnilih direktorice trenutno cepijo do 250 ljudi dnevno, v primeru, da bi dobili večje količine cepiv, pa bi zmogli cepiti tudi do dvakrat več ljudi na dan.

M. K.; STA