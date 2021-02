Na Gačah brez poškodb in zadovoljni

19.2.2021 | 18:45

Vzdušje na počitniškem smučarskem tečaju je bilo vrhunsko. (Foto: SD Krka Rog)

Gače - Na smučišču smučarskega centra Gače so danes opoldne zaključili smučarska tečaja za otroke, ki sta ju pripravila šola snežnih športov Gače in Rogova šola smučanja, ki deluje v okviru Smučarskega društva Krka Rog. Prizadevnim delavcem Smučarskega centra Gače je uspelo pred začetkom počitniških tečajev zasnežiti otroško smučišče, tako da sta obe šoli smučanja uspešno izpeljali svoje tečaje, smučati pa se je naučilo sedemdeset otrok, ki so se danes ob zaključku pomerili tudi med količki. Učitelji smučanja so posebej ponosni tudi na dejstvo, da se je tečaj za razliko od svetovnega prvenstva v Cortini d Ampezzo končal brez poškodb.

Obe šoli zbirata tudi prijave za tečaje, ki bodo na smučišču Gače prihodnji teden, ko bo imela počitnice zahodna polovica Slovenije, prijavijo pa se lahko tudi predšolski otroci, ki pri tem niso vezani na šolske počitnice.

I. V.