Ribničani so se maščevali

19.2.2021 | 21:45

Foto: RD Riko Ribnica

Ribnica - Rokometaši Rika Ribnice so precej zanesljivo dobili nocojšnji dvoboj proti Ormožanom in se jim tako oddolžili za visok poraz na prvi medsebojni tekmi sezone Lige NLB v Prlekiji. Na domačem parketu so Dolenjci na uvodni tekmi 17. kroga slavili zmago s 36:32.

Ribničani so v boju z doslej točkovno izenačenimi sosedi na lestvici, ti imajo še tekmo v dobrem, prišli do svoje devete zmage in vsaj začasno do četrtega mesta na lestvici. Izbranci Gregorja Cvijiča so vodili od začetka do konca tekme, le sredi drugega polčasa so se gosti nevarneje približali.

Domači so tekmo že odločno začeli in povedli s 3:0, pozneje pa prednost še večali in si v 26. minuti priigrali tudi sedem golov naskoka. Na glavni odmor so šli s šestimi goli zaloge. V drugem polčasu so tekmece sprva prav tako držali na bolj ali manj varni razdalji. Ormožani so se približali na tri zadetke v 41. minuti, minuto pozneje je Bojan Čudič svojo ekipo približal samo še na dva gola.

David Bogadi je z zadetkom v 43. minuti dokončno vrnil v igro goste iz Ormoža, a so se v domači vrsti zbrali in kmalu spet pobegnili za tri gole ter prednost povečali na pet ob vstopu v zadnjih deset minut. Ko je Rok Setnikar pri domačih zadel za 32:26 v 51. minuti, je bil tudi zmagovalec odločen.

Pri domačih je bil s sedmimi goli najboljši Žan Žagar, pri gostih pa Čudič z desetimi, od tega jih je sedem dosegel s sedmih metrov.

Ribničani bodo v 18. krogu prihodnjo soboto gostovali v Kopru, Ormožani pa bodo gostili Krko.

IZJAVI PO TEKMI:

Žan Žagar, rokometaš Rika Ribnice: "Uvod v tekmo je bil dober, potem pa smo z napakami dovolili gostom, da so nas ujeli. Proti koncu smo se vendarle zbrali in tekmo uspešno pripeljali do konca. Zmaga je sicer ostala doma, vendar bi morali zmagati z višjo razliko. Upamo, da bomo v sredo v Slovenj Gradcu odigrali bolje."

David Bogadi, rokometaš Jeruzalema Ormoža: "Tekmo smo začeli zelo slabo, gostitelji so hitro povedli za štiri zadetke. Potem smo jih nekako ujeli, ampak je manjkala pika na i, da bi jih prehiteli. Tokrat žal ni šlo. V sredo je nova tekma in takrat bomo poskušali dobiti točke."

Riko Ribnica : Jeruzalem Ormož 36:32 (21:15)

Riko Ribnica: Bojić, Strmljan 4, Horvat 4, Petek, Eskeričić 6, Glavan, Žagar 7, Knavs 3, Ranisavljević, Miličevič 2, Pahulje 3, B. Nosan, Klarič, Cimerman, Pucelj 3 (1), M. Nosan 1.

Jeruzalem Ormož: Bogadi 4, Šoštarič 2, Čudič 10 (7), Žuran 7, G. Hebar 3, M. Hebar, Šulek 2, Balent, Niedorfer, Kosi, Krabonja, Mesarić 2, Krasnič, Skledar, Škrinjar 2, Zemljič.

Sedemmetrovke: Riko Ribnica 1 (1), Jeruzalem Ormož 7 (7).

Izključitve: Riko Ribnica 8, Jeruzalem 4 Ormož minute.

Rdeči karton: /.

I. V./RZS