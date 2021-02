Včeraj popoldne gorelo ostrešje hiše

20.2.2021 | 07:15

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Včeraj ob 17.52 je na Cesti 4. julija v Krškem gorelo ostrešje enostanovanjske hiše. Posredovali so gasilci PGE Krško in PGD Videm ob Savi, ki so ob pomoči domačinov pogasili okoli deset kvadratnih metrov goreče strehe ob dimniku. Gasilci so razkrili del strehe in opravili pregled s termovizijsko kamero. Za sanacijo bo poskrbel lastnik sam. Obveščene so bile pristojne službe.

Okvara na vodovodu Mirna

Zgodila se je okvara na glavnem vodovodu za oskrbo Mirne z okolico. Popravilo že poteka in bo zaključeno danes do 15. ure.

L. M.