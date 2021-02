Kmalu voda na Vinjem Vrhu!

20.2.2021 | 08:15

Sporazum o sodelovanju je podpisan - od leve proti desni: Jože Kapler, Andrej Vizjak in Marjan Hribar.

Po podpisu je sledil ogled Vinjega Vrha. Na sliki: pri cerkvici sv. Jožefa.

Bela Cerkev - Včeraj popoldne sta župana občin Šmarješke Toplice in Škocjan, mag. Marjan Hribar in Jože Kapler, v Hiši žive dediščine v Beli Cerkvi slovesno podpisala sporazum o izvedbi projekta Vodovod Vinji vrh – visoka cona. Dogodka se je udeležil tudi minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak, ki je obljubil finančno pomoč države, prišli pa so tudi šmarješki občinski svetniki in nekateri drugi.

Obe lokalni skupnosti si namreč že dlje časa prizadevata prebivalcem na hribu obmejnega območja obeh občin, kjer niso le vikendaši, ampak mnogi tudi stalno naseljeni, zagotoviti vodovod. Pitno vodo jim namreč zdaj dovažajo gasilci s cisternami.

Idejno zasnovo projekta je pripravila Komunala Novo mesto d.o.o. Gre za vodovodno omrežje v skupni dolžini 11, 5 kilometrov - od tega bo 1.200 metrov povezovalnega tlačnega voda iz Orešja, od koder se bo omrežje napajalo. Vodohran bo zgrajen pod Velikim Vinjim Vrhom, od tam se bo črpala vodo v celotno omrežje.

Projektantska ocena investicije je okrog milijon evrov. Predvideno je, da bo 70 odstotkov investicije krila Občina Šmarješke Toplice, 30 pa škocjanska občina, kar je sorazmerno s številom odjemnih mest, ki so še brez pitne vode - v šmarješki občini jih je 272, v škocjanski pa okrog sto.

Sodelovanja se veselita oba prva moža občin, ki računata tudi na pomoč države.

Okoljski minister mag. Andrej Vizjak je obljubil pomoč države.

Kot je povedal okoljski minister mag. Andrej Vizjak, je zdrava pitna voda, ki je ustavno določilo, prioriteta in pravica vsake lokalne skupnosti. "Tu imamo lep primer, ko lokalni skupnosti stopita skupaj in država bo pomagala pri realizaciji ter prispevala del sredstev. Računamo, da bomo preko Načrta za okrevanje in odpornost po pandemiji, ki ga usklajujemo z evropsko komisijo, takšnim in podobnim projektom v vrednosti od milijona do 1,5 milijona, torej gre za manjše sisteme vodooskrbe, namenili 70 milijonov povratnih in nepovratnih sredstev. Razpisi se obetajo jeseni, občine se naj čim bolje do takrat pripravijo, načrtujemo 50-odstotno sofinanciranje," povedal minister. Projekti morajo biti zaključeni do leta 2023.

O pomenu skupnega projekta vodooskrbe za obe občini, kakšno delo sledi po podpisu sporazuma, pa več v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Besedilo in foto: L. Markelj

