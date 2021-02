Društvo Hospic pomaga tudi med epidemijo

20.2.2021 | 15:00

Maja Žagar in Jani Kramar. predsednik in strokovna sodelavka Območnega odbora Dolenjske, Posavja in Bele krajine Slovenskega društva Hospic. (Foto: J. A., arhiv DL)

Dolenjska, Posavje, Bela krajina - V Območnem odboru Dolenjske, Posavja in Bele krajine Slovenskega društva Hospic 12 prostovoljcev med epidemijo koronavirusne bolezni ne miruje. Ves čas ljudem stojijo ob strani, pove strokovna delavka in koordinatorka odbora Maja Žagar.

»Le v začetku lanske pomladi, ob prvem zaprtju javnega življenja, smo šli na teren za nujne primere, nato pa smo vsem, ki to želijo - umirajočim in njihovim svojcem - bili na voljo. Seveda smo pri tem upoštevali vse ukrepe stroke, od mask in razkuževanja naprej,« pravi Žagarjeva in omeni, da so stiske velike. Mnogi so se v vlogi umirajočega ali njegovega svojca znašli tudi v tem času.

V društvu so se v tem času še bolj kot sicer posluževali telefonskih pogovorov, kar pomeni, da so se prilagodili željam in potrebam ljudi. Med epidemijo nekaj časa ni delovala skupina za žalujoče in zainteresirani so se družili le preko zooma, a zdaj, ko se ukrepi sproščajo, skupina deluje spet vsak drug torek v mesecu. Prihodnje srečanje bo 9. marca ob 17. uri v pisarni odbora na Rozmanovi 10 v Novem mestu.

V skupini Levjesrčnega druženja, kjer se dobivajo žalujoči otroci, pa se dobijo spet v torek, 23. februarja, ob 16. uri na sedežu odbora. Prijave zbirajo.

»V društvu Hospic bi radi, da bi čim več ljudi vedelo, da jim kljub epidemiji lahko stojimo ob strani. Dosegljivi smo na tel. številki Sočutnega telefona 051-454-845 ali na elektronski pošti dolenjska@hospic.si,« še pove Žagarjeva.

L. Markelj