Občinska nagrada Robertu Kmetiču

20.2.2021 | 09:40

Pripravljena letošnja občinska priznanja, nagrade... Občine Črnomelj.

Črnomelj - Včeraj, na dan, ko je v Črnomlju prvič zasedal SNOS, je bila ob prazniku občine Črnomelj osrednja občinska prireditev. Tokrat je potekala virtualno.

V ospredju so bili pomembni uspehi in prelomni trenutki preteklega leta s predstavitvijo prejemnikov priznanj za dosežke na področju športa ter priznanj občine Črnomelj. Najvišje priznanje, plaketo Občine Črnomelj, je prejel Robert Kmetič. Prireditev je spomnila tudi na pomembne zgodovinske prelomnice slovenskega naroda, ki so se zgodile v Črnomlju.

Slavnostni govornik prireditve, župan Andrej Kavšek, je predstavil zaključene projekte ter tiste, ki so v teku ali načrtovani za naprej.

Priznanja na področju športa

V okviru prireditve so bila podeljena priznanja na dosežke na področju športa. Priznanje za športnika leta 2020 je prejel motokrosist Denis Jakša za osvojeno skupno 2. mesto v državni kategoriji MX2 in dosežke na državnih tekmovanjih v motokrosu. Ker je v veljavi nov Odlok o priznanjih za dosežke na področju športa, je bilo letos prvič podeljeno priznanje za športni dosežek leta, in sicer ga je prejel nogometaš Aljoša Matko za izjemne nogometne predstave in prejeti naziv najboljšega mladega nogometaša Slovenije v letu 2020.

Diplomo prejeli: Jože Weiss, ZD in DSO Črnomelj

Sledila je podelitev priznanj Občine Črnomelj. Diplome Občine Črnomelj za leto 2020 so prejeli Jože Weiss za prizadevno in izjemno uspešno delo na področju gasilstva in civilne zaščite, Zdravstveni dom Črnomelj za prizadevno in uspešno spopadanje z epidemijo koronavirusa SARS-CoV-2 ter Dom starejših občanov Črnomelj prav tako za prizadevno in uspešno spopadanje z epidemijo koronavirusa SARS-CoV-2.

Prejemnik plakete Občine Črnomelj za leto 2020 je Robert Kmetič za dolgoletno predano, aktivno in uspešno delo na področju športa, saj je že od leta 1974 nepogrešljivi član Rokometnega kluba Črnomelj.

E-prireditev, ki je nastala v organizaciji Zavoda za izobraževanje in kulturo Črnomelj, je temeljila na pomembnih osebnostih slovenskega naroda, ki so v letih 1944 in 1945 delovale v Črnomlju, in sicer so preko Roka Babiča, Mihe Babiča in Jake Birkelbacha znova oživeli slovenski umetniki Vitomil Zupan, Božidar Jakac in Matej Bor, ki so predstavili dogajanje v Črnomlju v takratnih časih.

Za glasbeni del prireditve so poskrbeli Martina Mravinec, Domen Bohte, Andrej Kmetič in Godba na pihala Črnomelj. Slednji so spomnili na skladatelja Marjana Kozino, avtorja skladbe Bela krajina, ki je prav v času SNOS pisal partizansko glasbo za Godbo Glavnega štaba Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Slovenije, ki je bila takrat ustanovljena v Črnomlju.

E-prireditev si lahko ponovno ogledate na YouTube kanalu Občine Črnomelj.

L. M., foto: Občina Črnomelj