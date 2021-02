Kaj, če kdo odkloni cepljenje z določenim cepivom?

20.2.2021 | 10:50

Tatjana Remec, dr. med., specialistka infektologije, iz Splošne bolnišnice Novo mesto. (Foto: L. M.)

Novo mesto - Smo sredi pandemije virusne hudo nalezljive bolezni covid-19, ko sta ogrožena naše zdravje in tudi življenje. K sreči se po dolgem času epidemiološka slika pri nas le izboljšuje, počasi se odpira javno življenje, že drugi mesec poteka tudi cepljenje. A stvar še zdaleč ni stabilna, in kaj hitro se lahko spet vse spremeni, če se ne bomo držali osnovnih priporočil stroke: higiene kašlja in rok, varnostne razdalje, itd.

Med zdravstvene delavce, ki se v tem času zelo trudijo in si prizadevajo za umirjanje epidemije, sodi tudi Tatjana Remec, dr. med., specialistka infektologije, iz Splošne bolnišnice Novo mesto.

Tatjana Remec, dr. med., specialistka infektologije, je Novomeščanka. Po končanem stažu se je zaposlila na Infekcijskem oddelku Splošne bolnišnice Novo mesto, kjer dela že 31 let. Vrsto let sem bila predstojnica oddelka. Sedaj opravlja delo infektologa na oddelku, v infekcijski ambulanti in konziliarni službi. Del delovnega časa opravlja delo zdravnika za obvladovanje bolnišničnih okužb v bolnišnici (ZOBO).

V pogovoru za Dolenjski list je spregovorila o koronavirusu in o novih sevih, o poteku bolezni, o smiselnosti testiranja ter cepljenja in cepivih, kako skrbeti za odpornost telesa, ter kakšen razplet epidemije pričakuje.

Cepiva je zaenkrat še premalo in ne da se izbirati, s katerim cepivom bomo cepljeni. Kaj se zgodi, če kdo odkloni cepljenje z določenim cepivom?

V Sloveniji je sprejeta Nacionalna strategija cepljenja proti COVID-19, ki jo moramo dosledno upoštevati vsi cepilni centri. Posvetovalna skupina za cepljenje (PSC) pri NIJZ je v zadnjih posodobljenih priporočilih za izvajalce cepljenja priporočila uporabo cepiva AstraZeneca pri osebah starih od 18-64 let, ker je za starejše na voljo premalo podatkov o učinkovitosti cepiva. Zanje je zato priporočena uporaba uporaba mRNA cepiva. Glede na zelo omejene količine cepiv proti covid-19 v trenutni situaciji med cepivi ni možno izbirati.

V kolikor se kdo ne želi cepiti s cepivom, ki mu »pripada« glede na nacionalno strategijo, mu trenutno drugega cepljenja ne moremo omogočiti.

L. Markelj