Včeraj 956 okužb, umrlo sedem covidnih bolnikov

20.2.2021 | 12:00

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Včeraj so po vladnih podatkih ob 4397 PCR testih potrdili 956 koronavirusnih okužb, delež pozitivnih PCR testov je znašal 21,7 odstotka. Umrlo je sedem oseb s covidom-19, v bolnišnicah so zdravili 579 covidnih bolnikov, 109 jih je potrebovalo intenzivno nego, 72 so jih odpustili. Sedemdnevno povprečje števila potrjenih okužb znaša 740.

Sedemdnevno povprečno število okužb je po danes objavljenih podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje nekoliko nižje kot dan pred tem, ko je bilo 748. Število oseb, ki potrebujejo bolnišnično oskrbo zaradi covida-19, je po dolgem času padlo pod 600.

V petek se je število hospitaliziranih covidnih bolnikov v primerjavi s četrtkom zmanjšalo za 44, pet manj jih je potrebovalo intenzivno nego.

V petek so opravili tudi 25.383 hitrih antigenskih testov. Vse pozitivne izvide hitrih testov od sobote preverjajo še s PCR testi. Dan prej so sicer opravili 19.723 hitrih testov, ob 4556 PCR testih pa so v četrtek potrdili manj okužb, in sicer 910. Delež četrtkovih pozitivnih PCR testov je bil 20-odstoten.

Štirinajstdnevno število potrjenih primerov okužb na 100.000 prebivalcev je v Sloveniji 528,9, največ primerov okužb ima še vedno obalno-kraška regija (765,8), najmanj pa zasavska regija (372,7), je objavila vlada.

Po podatkih Sledilnika za covid-19 je v Sloveniji 11.177 aktivnih primerov okužb z novim koronavirusom. Še vedno smo v oranžni fazi epidemije covida-19.

Kako v novomeški in brežiški bolnišnici?

Včeraj je bilo v SB Novo mesto hospitaliziranih 34 bolnikov s covid-19, od tega jih je bilo na intenzivni negi 7, na respiratorjiih pa 4. Na novo so sprejeli enega pacienta, pet je bilo odpuščenih.

V SB Brežice imajo hospitaliziranih 10 bolnikov, dva sta na intenzivni negi. Včeraj niso nikogar odpustili.

L. M., STA