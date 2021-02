Voznik zapeljal s ceste v jarek

20.2.2021 | 18:20

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Danes ob 10.31 je na relaciji Armeško-Veliki Kamen v občina Krško osebno vozilo zapeljalo s ceste v obcestni jarek. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so zavarovali kraj dogodka in odklopili baterijo. Do prihoda reševalcev so nudili pomoč poškodovanemu vozniku in ga pomagali prenesti do reševalnega vozila. Reševalci NMP Krško so poškodovanega ustrezno oskrbeli in prepeljali v UC Brežice. Obveščene so bile pristojne službe.

Zapeljal s ceste in trčil v leseno orado

Danes ob 14.40 je na regionalni cesti v bližini naselja Jelovec v občini Sevnica osebno vozilo zapeljalo s ceste in trčilo v leseno ogrado ob cesti. Gasilci PGD Sevnica so protinaletno in protipožarno zavarovali kraj dogodka, odklopili baterijo in nudili pomoč policiji. Prav tako so preprečili nadaljnji iztek motornih tekočin, že iztekle pa posuli z vpojnimi sredstvi in počistili cestišče. Reševalci NMP Sevnica so po ustrezni oskrbi dve poškodovani osebi prepeljali v ZD SE od koder so ju odpustili v domačo oskrbo. Obveščene so bile pristojne službe.

Pomagali gasilci

Popoldne ob 15.08 so na Valvasorjevem nabrežju v Krškem gasilci PGE Krško v večstanovanjski stavbi s tehničnim posegom odprli vhodna stanovanjska vrata.

Goreli odpadki

Ob 17.11 je v bližini naselja Kerinov Grm v občini Krško gorelo v naravnem okolju. Posredovali so gasilci PGE Krško in PGD Drnovo, ki so kup gorečih odpadkov pogasili. Obveščene so bile pristojne službe.

Ostali pred zaklenjeno hišo, pomagali so gasilci

Danes ob 15.06 so v Dragi pri Šentrupertu lastniki ostali pred zaklenjeno stanovanjsko hišo. Gasilci PGD Šentrupert so s tehničnim posegom omogočili vstop v objekt.

Marsikje gorela suha trava

Danes dopoldne je ob 10.02 v naselju Bistrica v občini Črnomelj gorela suha trava. Domačini so že pred prihodom gasilcev PGD Dobliče požar pogasili, gasilci pa so opravili preventivni pregled terena in možnih žarišč.

Popoldne ob 15.49 je v bližini naselja Hudenje v občini Škocjan gorela suha trava. Gasilci PGD Grmovlje so pogasili požar na površini okoli enega hektara.

L. M.