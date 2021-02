Dobili so jih več kot še enkrat več

21.2.2021 | 08:20

Adam Seferović (med strelom) je bil pri Dobovi z dvema zadetkoma tretji najboljši strelec. (Foto: Slavko Kolar)

Dobova - Rokometaši Dobove so na gostovanju pri državnih prvakih v Celju pričakovano izgubili tekmo 17. kroga državnega prvenstva, Celjani pa so, potem ko so Dobovčani v prvem polčasu še nekako držali korak z njimi in odšli na odmor z vsega štirimi zadetki zaostanka (14:18), v nadaljevanju prestavili v višjo prestavo in zmagali z več kot dvojno razliko s 37:18.

Štiriindvajsetkratni državni prvaki so s 100-odstotnim izkupičkom na prvem mestu prvenstvene lestvice, njihova prednost pred drugouvrščenimi Trebanjci, ki bodo tekmo 17. kroga proti Krki v Novem mestu zaradi evropskih obveznosti igrali pozneje, znaša pet, pred tretjeuvrščenimi Velenjčani z dvema tekmama manj pa šest točk. Dobovčani ostajajo s petimi zmagami in desetimi porazi na sredini razpredelnice na osmem mestu.

IZJAVI PO TEKMI:

Domen Novak, rokometaš Celja Pivovarne Laško:

"V prvem polčasu nekako nismo prišli v svoj ritem, v obrambi smo gostom puščali preveč priložnosti za strele. V drugem delu smo se zbrali, svoje sta dodala tudi vratarja in zasluženo se veselimo novih dveh točk."

Tilen Leben, vratar Dobove:

"Na začetku tekme smo izkoristili nezbranost Celjanov. Potem pa so Celjani začeli igrati bolje, nam pa na drugi strani ni steklo niti v napadu niti v obrambi. Nismo se držali dogovorov in končni rezultat kaže realno sliko."

Celje Pivovarna Laško - Dobova 37:18 (18:14)

Celje Pivovarna Laško: Vujović, Gaberšek, Cvetko, Mazej 4, Dragašević 2, Razgor 3, Marguč 3 (2), Šarac 3, Grošelj 3, Poteko 2, Kodrin 3, Horžen 3, Mlakar 1, Leban 3, Novak 5, Načinović 2.

Dobova: Leben, Blaževič 1, Bradeško, Abramović, Dragan, Seferović 2, Jezernik 2, Kovačec 2 (2), Košir 5, Mladkovič, Ferenčak 1, Šešić 3, Glaser, Meris, Sintič 2 (1), Šibanc 1 (1).

Sedemmetrovke: Celje Pivovarna Laško 2 (2), Dobova 8 (4).

Izključitve: Celje Pivovarna Laško 4, Dobova 4 minute.

Rdeči karton: /.

Lestvica: 1. Celje Pivovarna Laško 32, 2. Trimo Trebnje 27, 3. Gorenje Velenje 26, 4. Koper 19, 5. Slovenj Gradec 2011 18, 5. Riko Ribnica 18, 6. Jeruzalem Ormož 16, 8. Dobova 10, 9. Maribor Branik 10, 10. Grosist Slovan 9, 11. Urbanscape Loka 9, 12. Ljubljana 8, 13. Krka 5, 14. Butan plin Izola 5.

I. V.