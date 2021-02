Sedemdnevno povprečje rahlo navzgor

21.2.2021 | 13:30

Novo mesto - Včeraj so po podatkih covid sledilnika na območju Slovenije ob 2067 PCR testih potrdili 416 okužb z novim koronavirusom, delež pozitivnih PCR testov je znašal 20,1 odstotka. Umrlo je sedem oseb s covidom-19, v bolnišnicah so zdravili 566 covidnih bolnikov, 103 so potrebovali intenzivno nego, 31 so odpustili. Sedemdnevno povprečje števila potrjenih okužb znaša 748,4.

Sedemdnevno povprečno število okužb se je v primerjavi s petkom, ko je znašalo 740 primerov, malenkost povečalo. Medtem število oseb, ki potrebujejo bolnišnično oskrbo zaradi covida-19, še naprej pada.

V soboto se je število hospitaliziranih covidnih bolnikov v primerjavi s petkom zmanjšalo za 13, šest manj jih je potrebovalo intenzivno nego, kažejo podatki Sledilnika za covid-19.

V soboto so opravili tudi 8136 hitrih antigenskih testov. Vse pozitivne izvide hitrih testov od prejšnje sobote namreč preverjajo še s PCR testi. Dan prej so sicer opravili 25.383 hitrih testov, ob 4397 PCR testih pa so v petek potrdili 956 okužb. Delež petkovih pozitivnih PCR testov je bil 21,7-odstoten.

Po podatkih Sledilnika za covid-19 je v Sloveniji 11.095 aktivnih primerov okužb z novim koronavirusom.

Štirinajstdnevno število potrjenih primerov okužb na 100.000 prebivalcev je v Sloveniji 525. Največ primerov okužb ima še vedno obalno-kraška regija (748,7), najmanj pa zasavska regija (371), je medtem objavila vlada.

Še vedno smo v oranžni fazi epidemije covida-19.

Jugovzhod in Posavje

Zanimive pa so tudi tedenske spremembe v občinah naših dveh statističnih regij. V večini občin je število okuženih precej padlo - V Novem mestu za 27, v Trebnjem in Ribnici za 28, Šentjerneju za 7, Sodražici 10, Šentrupertu 20, Črnomlju 26, Žužemberku 46, Metliki 37, Dolenjskih Toplicah 43, Straži 57, Radečah 18, Brežicah 64, Krškem 49, Sevnici 77 in Kostanjevici 62 za odstotkov.

V več občinah pa je število okuženih tudi naraslo - v Kočevju za 32, Semiču 14, Mirni Peči 75, občini Mokronog - Trebelno za 50 in Bistrici ob Sotli za 500 odstotkov.

I. V.,STA